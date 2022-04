Υγεία - Περιβάλλον

Γραμματικόπουλος - Ηπατίτιδα σε παιδιά: το μυστικό ίσως κρύβεται στα αντισώματα (βίντεο)

Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι υγειονομικές Αρχές για τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας και τι είπε για τον ρυθμό μετάδοσης του ιού. Τι δείχνει η έρευνα για την ενδεχόμενη σχέση με τον κορονοϊό.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για τα κρούσματα οξείας ηπατίτιδας σε παιδιά, μίλησε ο Τάσος Γραμματικόπουλος, Ειδικός Παιδοηπατολόγος - Επίκουρος Καθηγητής King’s College Hospital του Λονδίνου.

Όπως είπε ο κ. Γραμματικόπουλος, «μας ανησυχεί η εμφάνιση των κρουσμάτων, σε παιδιά με μέσο όρο ηλικίας τα 3-3,5 έτη, που εμφάνισαν την οξεία ηπατίτιδα, αφού είχαν συμπτώματα όπως έμετοι ή διάρροια και εν συνεχεία ίκτερο».

«Δεν βλέπουμε αυτήν την στιγμή τόσο μεγάλη έξαρση, υπάρχει μια σταθερότητα στο φαινόμενο στην Μεγάλη Βρετανία, παρότι ο ιός της ηπατίτιδας μεταδίδεται εύκολα», σημείωσε ο Καθηγητής.

Όπως προσέθεσε, «ο αδενοϊός, αυτού του είδους οι λοιμώξεις, είναι κάτι που δεν θα μας απασχολούσε καθόλου. Όμως, επειδή εδώ έχουν αρχίσει τα σχολεία, υπάρχει ανησυχία και των γονέων και των δασκάλων».

«Στην Μεγάλη Βρετανία, έχουμε 10 παιδιά που εμφάνισαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια και στα οποία έγινε μεταμόσχευση ήπατος», σημείωσε ο Ειδικός Παιδοηπατολόγος, λέγοντας πως υπάρχουν πέντε βασικά σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια της οξείας ηπατίτιδας.

Επεσήμανε ότι τα παιδιά που εμφάνισαν την νόσο ήταν όλα ανεμβολίαστα έναντι του κορονοϊού, τα περισσότερα από αυτά δεν φορούσαν το προηγούμενο διάστημα καν προστατευτική μάσκα λόγω της μικρής ηλικίας τους και ότι μικρό ποσοστό των παιδιών με οξεία ηπατίτιδα είχαν βρεθεί θετικά στον κορονοϊό, σε self ή pcr test.

Υπογράμμισε ακόμη πως λόγω της ηλικίας τους και των περιοριστικών μέτρων της προηγούμενης διετίας, «το ένα σενάριο που βλέπουμε είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν έρθει ποτέ σε έκθεση σε άλλες λοιμώξεις και το άλλο ότι παιδιά που έχουν νοσήσει με κορονοϊό, εμφάνισαν μια κλινική εικόνα που δεν έγινε αντιληπτή από κανέναν και για αυτό εξετάζουμε εάν έχουν αντισώματα».