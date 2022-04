Τεχνολογία - Επιστήμη

Ζαούτης στον ΑΝΤ1 για ηπατίτιδα: δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι ο γνωστός αδενοϊός

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για την έξαρση της οξείας ηπατίτιδας στα παιδιά και την κατάσταση με τον κορονοϊό στη Σανγκάη.

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση στη Σανγκάη και την έξαρση της οξείας ηπατίτιδας.

«Ακολούθησαν τη στρατηγική μηδενικών κρουσμάτων κι έχει αποδεχθεί ότι αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να κρατήσει πίσω τον ιό και κυρίως τη μετάλλαξη Όμικρον. Πέραν αυτού, έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού», αιτιολόγησε την κατάσταση που επικρατεί στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας.

Ερωτηθείς για το αν μας «κρύβουν» κάτι οι Κινέζοι, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ απάντησε πως, «οι πληροφορίες από την Κίνα δεν είναι πάντα ξεκάθαρες», αναφερόμενος στην αρχική φάση της πανδημίας, σημειώνοντας πως η επιστημονική εξήγηση είναι η κινεζική πολιτική και το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού.

Αναφορικά με την έξαρση της οξείας ηπατίτιδας στα παιδιά, ο Θεοκλής Ζαούτης εξήγησε πως «η ηπατίτιδα είναι φλεγμονή του ήπαρ που μπορεί να προκαλείται από διάφορους ιούς», συμπληρώνοντας ότι, «σε κάποια παιδιά έχει απομονωθεί αδενοϊός, ένας κοινός ιός που μολύνει επί χρόνια παιδιά, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη ακόμα η εικόνα αν είναι αυτός ο ιός ή αν είναι συνδυαστικοί οι παράγοντες που προκαλούν την έξαρση», κατέληξε.

