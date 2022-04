Τεχνολογία - Επιστήμη

Χανιά - “ομίχλη μεταφοράς”: Τι είναι το φαινόμενο; (εικόνες)

Πυκνό σύννεφο κάλυψε πολλές περιοχές στα παράλια. Τι αναφέρουν οι ειδικοί για την “ομίχλη μεταφοράς”.

Ασυνήθιστα θερμός και υγρός αέρας που ήρθε σε επαφή με την ψυχρή θάλασσα και πλησίασε στην ακτή προκάλεσε τη σπάνια ομίχλη μεταφοράς που τύλιξε τα βόρεια παράλια των Χανίων.

Το φαινόμενο εμφανίστηκε από τον κόλπο της Κισάμου μέχρι και στην πόλη των Χανίων και οφείλεται στην αιφνίδια μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας του αέρα και της επιφάνειας της θάλασσας.

Όταν ο θερμός και υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με την παγωμένη θάλασσα κοντά στην ακτή, η θερμοκρασία του πέφτει απότομα με αποτέλεσμα να υγροποιηθούν οι υδρατμοί και να σχηματίζουν ομίχλη.

Η ομίχλη αυτή ονομάζεται «ομίχλη οριζόντιας μεταφοράς» επειδή οι υδρατμοί μετακινούνται οριζόντια από τη θάλασσα στη στεριά.

Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην Ελλάδα το οποίο εμφανίζεται ελάχιστες φορές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το flashnews.gr:





