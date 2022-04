Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: 1 στους 4 πληρώνει επιπλέον φόρο

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων. Οι 2 εναλλακτικές για την πληρωμή του φόρου.

Ανεβάζει ταχύτητα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με πάνω από 7 στους 10 που έχουν υποβάλει μέχρι αυτή τη στιγμή τη δήλωση τους, να μην πληρώνουν επιπλέον φόρο.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη εκδόθηκαν 421.351 εκκαθαριστικά. Σύμφωνα με αυτά για το σχεδόν 75% των φορολογουμένων δεν προκύπτει απολύτως καμία επιπλέον επιβάρυνση, ενώ το 25% θα πληρώσει επιπλέον φόρο.

Συγκεκριμένα:

Για 108.196 εκκαθαριστικά, το 25,68% του συνόλου, προκύπτει επιπλέον φόρος 54,7 εκατ. που αντιστοιχεί ε μέσο φόρο 505 ευρώ.

Για 63.394 εκκαθαριστικά, το 15,05%, θα υπάρχει συνολική επιστροφή 17,7 εκατ. που αντιστοιχεί σε μέσα επίπεδα σε 279 ευρώ, ενώ

Τα 249.761 εκκαθαριστικά, το 59,28%, είναι μηδενικά.

Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο:

Εφάπαξ έως τις 29 Ιουλίου 2022 με έκπτωση 3% είτε

Σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου

