Κοινωνία

Εθνική Οδός: Σταμάτησε στη ΛΕΑ για να μιλήσει στο κινητό και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία το πρωί, στην εθνική οδό. Ο άτυχος άνδρας σκοτώθηκε, ενώ δίπλα ήταν η γυναίκα του.



(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα, με νεκρό έναν 60χρονο από την ΑΘήνα, σημειώθηκε στις 10:30 σήμερα το πρωί, στο ύψος των Μικροθηβών, στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι τώρα, ο άτυχος άνδρας σταμάτησε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης του δρόμου, για να μιλήσει με ασφάλεια στο τηλέφωνο.

Δυστυχώς όμως, εμβολίστηκε από άλλο αυτοκίνητο που ακολουθούσε, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, ενώ η σύζυγός του που ήταν μέσα στο ΙΧ, δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο οδηγό.

πηγή: ΕΡΤ

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

ΕΝΦΙΑ: Τέλος Μαΐου η πρώτη δόση - τα νέα εκκαθαριστικά και οι αλλαγές

Ηπατίτιδα - Κρήτη: Συναγερμός για μωρό 14 μηνών