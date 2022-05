Κοινωνία

Μοντέλο με κοκαΐνη: Ελεύθερη μετά από 8 μήνες προσωρινής κράτησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση ελήφθη μετά από τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Αποφυλακίζεται το μοντέλο, η Ελένη Πολυχρονοπούλου, η οποία είχε συλληφθεί μαζί με τον πρώην σύντροφο της για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου, Αλέξη Κούγια, αναφέρονται τα εξής: Όπως είναι γνωστό, μετά την προσωρινή κράτηση της κας Ελένης Πολυχρονοπούλου, επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν συγκάτοχος κοκαΐνης, ποσότητας 8 κιλών με τον μέλλοντα σύζυγο της Ρ.Δ., γνωστό ποδοσφαιριστή, ο επικεφαλής του γραφείου μας κος Αλέξης Κούγιας ανέλαβε την υπεράσπισή της.

Μαζί με τον συνάδελφό μας κο Παντελή Κοκοτό, ο οποίος ήταν και ο αρχικός συνήγορός της, και με τη βοήθεια των συνεργατών του γραφείου μας συγκεντρώσαμε σειρά από αθωωτικά στοιχεία και σημαντικές μαρτυρίες ιδιαίτερα αξιόλογων προσώπων, οι οποίοι εξετάστηκαν από τον κο Ανακριτή και ακολούθως ζητήσαμε να δώσει η κα Πολυχρονοπούλου συμπληρωματική απολογία και συγχρόνως καταθέσαμε αίτηση αντικαταστάσεως της προσωρινής της κρατήσεως με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα, μετά και από σύμφωνη γνώμη του κου Εισαγγελέως Πρωτοδικών, ο οποίος πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση αντικαταστάσεως της προσωρινής της κρατήσεως, ο κος τακτικός Ανακριτής αποφάσισε την αποφυλάκισή της.

Η κα Πολυχρονοπούλου, όπως είναι γνωστό, αρνείται κάθε συμμετοχή στην πράξη για την οποία κατηγορείται ο πρώην σύντροφός της και αυτό θα επιδιώξουμε να αποδείξουμε και στο Δικαστήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: 4χρονη ήπιε αλκοόλ και κατέληξε σε νοσοκομείο

“Λαμπάδιασε” αυτοκίνητο εν κινήσει - Λαχτάρα για τον οδηγό (αποκλειστικό βίντεο)

Δολοφονία Τοπαλούδη: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για την ενοχή των κατηγορουμένων