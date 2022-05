Μητσοτάκης - Τσούνης: η συνάντηση στο Μαξίμου, οι ΗΠΑ και ο πατέρας του πρέσβη (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση γνωριμίας του Πρωθυπουργού με τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενόψει και της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, τον νέο Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Τζορτ Τσούνη, στην πρώτη τους συνάντηση γνωριμίας.

Στη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενόψει και της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ελληνικές ρίζες του νέου Πρέσβη.

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Tσούνης, όσον αφορά τα νέα του καθήκοντα, και μνημόνευσε τον πατέρα του ο οποίος τον είχε παροτρύνει να μην ξεχάσει τις ρίζες του.

Honored to meet with @PrimeministerGR Mitsotakis ahead of his visit to Washington and meeting with @POTUS Biden. We discussed how the US and Greece can work together to strengthen our remarkable ???????? alliance promoting security and prosperity, building on our fantastic momentum. pic.twitter.com/fvdlmvn6eT