Eurovision 2022 - Κύπρος: Εκτός τελικού η Ανδρομάχη

Ποιες είναι οι χώρες που θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού.

Παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση της Ανδρομάχης, που εκπροσώπησε την Κύπρο με το τραγούδι "Ela", στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό.

Οι κριτικές επιτροπές παρακολούθησαν και τους 18 διαγωνιζόμενους μια ημέρα νωρίτερα και ψήφισαν την αγαπημένη τους συμμετοχή.

