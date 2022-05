Μπακς: Ο Γιάννης δεν ήταν αρκετός

Αθλητικά

Ισοφάρισαν με τους Σέλτικς κι ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Κυριακή. «Σάρωσε» ο Αντετοκούνμπο.

Το βράδυ της Κυριακής (15/5, 22:30 ώρα Ελλάδας) θα διεξαχθεί στην Βοστώνη, το κρίσιμο ματς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σέλτικς, με τον νικητή να προκρίνεται στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ. Κι΄αυτό, επειδή τα «ελάφια», έχασαν την ευκαιρία να προκριθούν, καθώς ηττήθηκαν στο Μιλγουόκι με 108-95 από τους «Κέλτες», που ισοφάρισαν την σειρά των ημιτελικών σε 3-3.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήταν και πάλι ο κορυφαίος των πρωταθλητών, αλλά αυτήν την φορά, ήταν... απελπιστικά μόνος. Με 44 πόντους, 20 ριμπάουντ κι έξι ασίστ, ο Έλληνας άσος, αγωνίσθηκε για 41 λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να... νικήσει τους Σέλτικς. Καλή εμφάνιση και από τον Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, αλλά δεν βοήθησε στην αμυντική λειτουργία, την ώρα που ο Κρις Μίντλεντον δεν αγωνίσθηκε, στερώντας σημαντικές βοήθειες από την ομάδα του.

Κορυφαίος των νικητών, ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ με 46 πόντους, ενώ εξαιρετικοί, ήταν και οι Μάρκους Σμαρτς και Τζέϊλεν Μπράουν, οι οποίοι σημείωσαν 22 και 21 πόντους, αντίστοιχα.

Στον άλλον αγώνα της βραδυάς, ο Κλέι Τόμπσον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και με 30 πόντους, οδήγησε τους Ουόριορς στην νίκη με 110-96 επί των Γκρίζλις και στην πρόκριση των τελικών της δυτικής περιφέρειας με 4-2 νίκες. Πολύ καλός για τους νικητές, ήταν και ο Στεφ Κάρι με 29 πόντους, ενώ από τους Γκρίζλις, ξεχώρισαν ο Ντίλον Μπρουκς με 30 και ο Ντέσμοντ Μπέϊν, με 25 πόντους.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δήλωσε για τον Τέϊτουμ: «Ήταν απίστευτος. Έβαλε δύσκολα σουτ και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη. Πρέπει να του αποδώσουμε τα εύσημα. Σε αρκετές περιπτώσεις ως ομάδα, κάναμε καλή δουλειά πάνω του, τον μαρκάραμε σωστά, αλλά έβαλε τα σουτ και το σεβόμαστε αυτό, έπαιξε απίστευτα».

Παράλληλα, ο Έλληνας MVP του ΝΒΑ, σχολίασε:

Για τα 43 τρίποντα των Σέλτικς: «Αισθανθήκαμε από νωρίς ότι θα σουτάρουν πολλά τρίποντα και έπρεπε να μαρκάρουμε στην περιφέρεια. Το θέμα ωστόσο ήταν ότι βρήκαν γενικά τρόπους να διασπάσουν την άμυνά μας με το να πηγαίνουν προς το καλάθι και να δημιουργούν καταστάσεις. Έβαλαν κάποια τρίποντα, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε καλή άμυνα».

Για το Game 7 και τι σκέφτεται που θα πάνε στην Βοστώνη: «Παλιό, καλό Game 7. Πανέμορφο. Απλώς θα πρέπει να πας να απολαύσεις το παιχνίδι. Δεν ξέρεις αν θα έχεις ξανά την ευκαιρία να αγωνιστείς σε Game 7. Μόλις ρώτησα τον Μάθιους - που έχει παίξει πάνω από 10 χρόνια στο NBA - αν έχει βρεθεί σε Game 7 και δεν έχει βρεθεί. Δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο, πρέπει να απολαύσουμε το παιχνίδι, να βγούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ και να ελπίσουμε ότι θα μπούμε σε τέτοια θέση ώστε να νικήσουμε. Αν το κάνουμε, καλώς. Αν όχι, η προσπάθειά μας θα είναι εκεί».

Για το γεγονός ότι οι δύο ομάδες έχουν νικήσει από δύο φορές στην έδρα του αντιπάλου και αν σκέφτεται ότι απλώς οι Μπακς πρέπει να εστιάσουν στα δυνατά τους σημεία: «Πρέπει απλώς να παίξουμε καλό μπάσκετ. Έχουμε παίξει καλό μπάσκετ και οι δύο ομάδες ανά διαστήματα. Έχουμε νικήσει από δύο φορές στην έδρα του αντιπάλου. Game 7 baby, πρέπει απλώς να παίξουμε καλό μπάσκετ».

Για το τι του άρεσε όταν οι Μπακς έπαιζαν άμυνα με αλλαγές πάνω στον Τέιτουμ: «Νομίζω ότι δεν γίνεται να παίξεις όλο το παιχνίδι τέτοια άμυνα. Οι Σέλτικς έχουν έξυπνους παίκτες και θα προσαρμοστούν αν το κάνουμε αυτό. Πρέπει να παίζουμε διαφορετικές άμυνες, άλλες φορές να κάνουμε double-team, άλλες φορές να δίνουμε βοήθειες, ώστε να τους υποχρεώσουμε να σκέφτονται περισσότερο. Θα δούμε VIDEO και θα δούμε τι να κάνουμε για να προσαρμοστούμε».

Για το τι καινούριο μπορούν να παρουσιάσουν οι Μπακς ή οι Σέλτικς στο Game 7: «Προσωπικά δεν ξέρω, θα δω VIDEO αύριο και θα το σκεφτώ. Έχουμε σπουδαία μυαλά στην ομάδα που θα μας πουν τι να κάνουμε μέσω των αναλυτικών στατιστικών. Για εμένα το θέμα είναι απλώς να βγω να παίξω, να ηγηθώ της ομάδας όπως μπορώ. Θέλω οι συμπαίκτες μου να περάσουν καλά και να απολαύσουν την στιγμή. Ό,τι και να γίνει, θα ωριμάσουμε από αυτό. Θυμάμαι ότι το 2018 πήγαμε στην Βοστώνη για το Game 7 και μάθαμε την ατμόσφαιρα και τι να κάνουμε όταν η μπάλα είναι βαριά. Ό,τι και να γίνει, μετά το παιχνίδι θα γίνεις καλύτερη ομάδα. Αν προκριθούμε στον επόμενο γύρο, σπουδαία, το ελπίζω, θα παίξουμε σκληρά. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα μάθουμε από αυτό και θα γίνουμε καλύτεροι. Για εμένα το νόημα είναι να παίξουμε ελεύθερα, χωρίς φόβο. Δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ δικαιολογίες, αλλά παίζουμε χωρίς τον Μίντλετον σε όλην την σειρά και πιστεύω ότι ως ομάδα τα έχουμε δώσει όλα και στα έξι παιχνίδια. Σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια της σειράς δεν γύρισα σπίτι σκεπτόμενος ότι δεν τα δώσαμε όλα. Η προσπάθειά μας είναι πάντα εκεί και ελπίζω να έχουμε ενέργεια στο Game 7, να έχουμε λίγη τύχη και να νικήσουμε».

