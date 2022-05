Κοινωνία

Βίλια - Πτώμα σε βαλίτσα: Συνελήφθη ο δολοφόνος της Κινέζας

Χειροπέδες στον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης που είχε βρεθεί σε βαλίτσα.

Εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 38χρονης Κινέζας, η σορός της οποίας είχε βρεθεί την 29-12-2020 σε δασική έκταση στην περιοχή Κάζα Βιλίων Αττικής, μέσα σε βαλίτσα και για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση την 17-10-2020 στο Τμήμα Ασφαλείας Ομονοίας.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και συστηματική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ως δράστης ταυτοποιήθηκε 47χρονος αλλοδαπός, ομοεθνής του θύματος, ο οποίος και συνελήφθη σήμερα, Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

