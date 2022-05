Πολιτική

Πρότυπα Σχολεία - Μακρή: αυτοί που μας κατηγορούσαν, έκαναν αίτηση για τα παιδιά τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για το bullying στα σχολεία και την αυτοκτονία του 14χρονου. Γιατί “διαχωρίζει” τους εκπαιδευτικούς από τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργάνων τους. Πως απαντά για τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Σχετικά με την αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή και τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, η κ. Μακρή είπε πως «πρέπει να γίνουν πολλά. Έχουν προσληφθεί 1.100 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, που μια φορά την εβδομάδα πηγαίνουν σε όλα τα σχολεία και παράλληλα επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί μας, για την αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας».

«Έστω και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά είναι εξαιρετικά δυσάρεστα. Βέβαια το bullying δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και σε καμία χώρα δεν έχει εξαλειφθεί», σημείωσε η κ. Μακρή.

Σε ότι αφορά τα μέτρα για τον κορονοϊό και την άρση ή μη της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα σχολεία, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Θάνου Πλεύρη, η κ. Μακρή είπε πως «η επιτροπή των ειδικών θα συνεδριάσει και θα εισηγηθεί για την χρήση μάσκας η μη στις εξετάσεις που θα γίνουν στα σχολεία και δεν θα υπάρξει πολιτική απόφαση». Πάντως, λίγο νωρίτερα ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος ουσιαστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στο πρωτόκολλο μέχρι την λήξη των μαθημάτων.

Η κ. Μακρή αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις που εξαγγέλλουν τακτικά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των εκπαιδευτικών λέγοντας πως «οι συνδικαλιστές κήρυξαν απεργία στις πανελλαδικές, κήρυξαν απεργία για τα πρότυπα σχολεία, κήρυξαν στάση εργασίας για την PISA που κηρύχθηκε παράνομη. Δεν θέλω να απομονώσω τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά ήθελα να τονίζω πως παρά τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών ηγεσιών, οι καθηγητές δεν ακολουθούν και δεν συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Και στην αξιολόγηση ήταν αντίθετες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά έγινε σε ποσοστό 98%. Καμιά φορά οι συνδικαλιστές είναι πιο απόλυτοι σε σχέση με τους καθηγητής που βρίσκονται στις αίθουσες».

Ακόμη, αφήνοντας σαφείς αιχμές, η κ. Μακρή είπε πως «για τα πρότυπα σχολεία που έλεγαν ότι θα είναι σχολεία της αριστείας και μας κατηγορούσαν, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα τίμησαν και καλά έκαναν και ήταν υποψήφια τα παιδιά τους για να φοιτήσουν στα δημόσια αυτά σχολεία», ενώ σημείωσε πως παρά την κριτική και την κινητοποίηση που επιχειρήθηκε να γίνει «οι εξετάσεις της PISA έγιναν σε ποσοστό 95%. Τα υπόλοιπα σχολεία που δεν συμμετείχαν ήταν ολιγοθέσια ή έλαβαν ειδική άδεια».

Τέλος, αναφορικά με τις αιτιάσεις πως φέτος οι φοιτητές θα είναι πολλοί λιγότεροι, η κ. Μακρή απάντησε πως «οι εισακτέοι είναι 8.000 περισσότεροι φέτος, κατόπιν εισηγήσεων των ίδιων των πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα και σε αντιστοίχιση με τις ανάγκες της αγοράς. Είμαστε πρώτοι σε αριθμό εισακτέων και τελευταίοι σε αριθμό αποφοίτων. Δεν αποφοιτούν στην Ελλάδα ούτε 10% από τα δικά μας πανεπιστήμια, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 25%».

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying - Μητέρα συμμαθητή 14χρονου: ο Διευθυντής του σχολείου ξέρει τα πάντα (βίντεο)

Κακοκαιρία - Χίος: Πλοίο δεν μπορεί να δέσει στο λιμάνι (βίντεο)

Γενοκτονία των Ποντίων: Η σφαγή και ο ξεριζωμός του Ποντιακού Ελληνισμού