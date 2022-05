Life

Σαγιώρ: “Ο Δάκης ζυγίζει 42 κιλά και έχει περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχητική είναι η εξέλιξη της υγείας του ερμηνευτή με την βελούδινη φωνή, σύμφωνα με ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του

Νέα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Δάκη, ο οποίος εδώ και καιρό δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Πρόσφατα ο τραγουδιστής είχε νοσηλευτεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο και μετά από ημέρες νοσηλείας επέστρεψε στο σπίτι του, με τον ίδιο να δηλώνει πως αντιμετωπίζει με σθένος τα προβλήματα υγείας του και πως η κατάσταση του βελτιώνεται σταδιακά.

Όμως, μια ανάρτηση του φίλου του, χορογράφου Τάκη Σαγιώρ, προκαλεί νέα ανησυχία για την κατάσταση του τραγουδιστή.

Ο Τάκης Σαγιώρ στην ανάρτηση του ανέφερε ότι ο Δάκης πλέον ζυγίζει 42 κιλά και έχει περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα διέγραψε την εν λόγω ανάρτηση, στην οποία ανέφερε τα εξής:

«Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά!! Ο μεγάλος μας τραγουδιστής, με την βελούδινη φωνή ΔΑΚΗΣ….. δεν είναι καλά! Βρίσκεται στο σπίτι του και τον φροντίζουν ο αγαπημένος του εξάδελφος και ο πολύ στενός του φίλος και συνάδελφος του, μαζί με την σύζυγό του!! Ακόμα κοντά του βρίσκονται ο πιανίστας του “πολλά χρόνια συνεργάτης του” και ένας Αιγύπτιος που φροντίζει το σπίτι!

Το τηλέφωνο του “έχει αλλάξει νούμερο” το έχουν 2-3 στενοί του φίλοι!!!! Κανείς άλλος δεν πλησιάζει το σπίτι! Ήταν επιθυμία του Δάκη, δεν θέλει να τον βλέπουν σε αυτή την κατάσταση και να τον…. λυπούνται!!!!! Γνωρίζω από καιρό την κατάσταση της υγείας του αλλά σεβόμουν την επιθυμία του να μην αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα!! Τώρα όμως φτάσαμε στο τέλος και καμιά σημασία δεν έχει πια τι θα ειπωθεί γύρω από την ασθένεια του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη!!!!!

Ο Δάκης σήμερα ζυγίζει 42 κιλά και δυστυχώς έχει πολύ περιορισμένη επαφή με το περιβάλλον!!!!! Σε όλη του τη ζωή πορεύτηκε με ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ, ποτέ δεν έλεγε κακιά κουβέντα για συναδέλφους, παρά την μεγάλη του καριέρα και την τεράστια αγάπη του κοινού ΔΕΝ καβάλησε ποτέ το καλάμι!!!!! Έζησε μια ευτυχισμένη ζωή!!!».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός νεαρός στρατιώτης

Bullying - Μητέρα συμμαθητή 14χρονου: ο Διευθυντής του σχολείου ξέρει τα πάντα (βίντεο)

Γενοκτονία των Ποντίων: Η σφαγή και ο ξεριζωμός του Ποντιακού Ελληνισμού