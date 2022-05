Κόσμος

Τουρκία: σενάρια για ανασχηματισμό από τον Ερντογάν

Φήμες για κινήσεις ανασχηματισμού από τον Ρ.Τ. Ερντογάν, με στόχο να αυξήσει την εκλογική του βάση.

Έντονες είναι οι φήμες, που θέλουν τον Τούρκο Πρόεδρο να "ανακατεύει" την τράπουλα του υπουργικού συμβουλίου με στόχο την αύξηση των ψήφων στο κόμμα του ΑΚΡ.

Παρασκηνιακά λέγεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πάει σε ανασχηματισμό Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο και μάλιστα ευρύ, καθώς θα αλλάξει όλους τους Υπουργούς πλην του Υπουργού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Μπεκίρ Μποζντάγκ, όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, Μαχμούτ Νταλγκά.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το ποσοστό των ψήφων του ΑΚΡ να μειώνεται και έτσι, στόχος του είναι να διορίσει νέο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο θα τον οδηγήσει μέχρι τις εκλογές: «Εκλογικό Υπουργικό Συμβούλιο»

Το νέο υπουργικό συμβούλιο που θα διοριστεί αναμένεται να επιλεγεί μεταξύ των ανώτερων μελών του AKP που έχουν διατελέσει υπουργοί στο παρελθόν. Στόχος είναι να κερδίσουν και πάλι τους ψηφοφόρους της ανατολικής και νοτιοανατολικής Τουρκίας.

