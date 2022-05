Κόσμος

Ερντογάν: “είμαι ο Μεσσίας” φώναζε ο ένοπλος που προσπάθησε να μπει στο σπίτι του

Ο άνδρας επιχείρησε να μπει στο σπίτι του Τούρκου προέδρου. Τον πυροβόλησαν στο πόδι οι αστυνομικοί.



Ένοπλος άνδρας προσπάθησε να μπει στο σπίτι του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Σκούταρι της Κωνσταντινούπολης φωνάζοντας «είμαι ο Μεσσίας».

Οι αστυνομικοί τον εμπόδισαν, ο «Μεσσίας» τράβηξε όπλο και τότε τον πυροβόλησαν στο πόδι μεταφέροντας τον στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03.10 χθες τα ξημερώματα.

Ένας πολίτης με το όνομα Ιμπραχίμ Καράκογιουν , ο οποίος φώναζε ότι είναι ο «Μεσσίας», είπε ότι ήθελε να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο μπροστά από το σπίτι του Ερντογάν.

Οι αντιτρομοκρατικές ομάδες θέλησαν να ερευνήσουν τον ύποπτο αλλά εκείνος τράβηξε όπλο μάρκας Beretta και πυροβόλησε ανεξέλεγκτα τρεις φορές.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και στη συνέχεια πυροβόλησε τον Ιμπραχίμ Καρακογιούν, χτυπώντας τον στο δεξί πόδι πάνω από το γόνατο.

Στη σημείο έφτασε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο και τέθηκε υπό κράτηση. Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

