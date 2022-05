Παράξενα

Κωνσταντινούπολη: Μυστηριώδες τούνελ στην καρδιά της πόλης (εικόνες)

Μυστήριο με την ανακάλυψη τούνελ στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Το σενάριο για το από πού προήλθε.

Ένα μυστηριώδες τούνελ ανακαλύφθηκε στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Ετιλέρ, όταν κατέρρευσε δρόμος.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, που έσπευσαν στο σημείο, προσπαθούν να διαπιστώσουν πού οδηγεί και αν κι έχει κλείσει η σήραγγα, η έρευνα εστιάζεται στο γιατί άνοιξε.

Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι η άκρη του τούνελ βρίσκεται ανατολικά της περιοχής όπου ανακαλύφθηκε.

Ένα από τα σενάρια που ερευνά η αστυνομία είναι το τούνελ να αποτελούσε το καταφύγιο ή σημείο απόδρασης θαμώνων χαρτοπαιχτικής λέσχης που υπήρχε παλαιότερα στην περιοχή.

