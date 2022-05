Κόσμος

Γαλλία - Μακρόν: Ποια είναι η νέα ΥΠΕΞ της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνηση.

Αλλαγή φρουράς στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα με την ευκαιρία της επίσημης παρουσίασης της πρώτης κυβέρνησης μετά την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα την θέση του Ζαν Ιβ Λεντριάν καταλαμβάνει η Κατρίν Κολονά, διπλωμάτης και πρώην υπουργός επί Ζακ Σιράκ.

Στο υπουργείο Οικονομίας παραμένει ο Μπρούνο Λεμέρ.

Παράλληλα, ο Μακρόν διόρισε επίσης μια έμπειρη διπλωμάτη, την Κατρίν Κολονά, νυν πρέσβη της Γαλλίας στο Λονδίνο, ως επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, και έναν πιστό υποστηρικτή του, τον Σεμπαστιάν Λεκορνύ στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Μεταξύ των άλλων μελών της κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργό, Ελιζαμπέτ Μπορν, που ανακοινώθηκαν σήμερα Παρασκευή (20.5.2022) από την προεδρία, είναι ο ιστορικός ειδικός στις μειονότητες Παπ Ντιαγέ για να ηγηθεί του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και μια Γαλλολιβανέζα, η Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ στο υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε σήμερα μια έμπειρη διπλωμάτη, την Κατρίν Κολονά, νυν πρέσβη της Γαλλίας στο Λονδίνο, ως επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, και έναν πιστό υποστηρικτή του, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Κατρίν Κολονά έχει, επίσης, διατελέσει πρέσβης στη Γαλλία και στην Ιταλία, μόνιμη αντιπρόσωπος της Γαλλίας στην UNESCO, αλλά και υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων την περίοδο 2005 – 2007.

Μεταξύ των άλλων μελών της κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν που ανακοινώθηκαν σήμερα από την προεδρία, είναι ο ιστορικός ειδικός στις μειονότητες Παπ Ντιαγέ για να ηγηθεί του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και μια Γαλλολιβανέζα, η Ριμά Αμπντούλ Μαλάκ στο υπουργείο Πολιτισμού.

Αμετακίνητος παραμένει στη θέση του ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ. Αμετακίνητος συνεχίζει στο πόστο του και ο υπουργός Εσωτερικών Ζ. Νταρμανέν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελένη Τοπαλούδη: Οι ποινές για τη δολοφονία και τον βιασμό της

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)