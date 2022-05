Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Στο ΟΑΚΑ για τον Τελικό Κυπέλλου ο Τσίπρας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα στις κερκίδες.

Το ΟΑΚΑ είναι γεμάτο για τον τελικό του Κυπέλλου και φυσικά στο γήπεδο δεν βρίσκονται μόνο οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά και μια σειρά από προσωπικότητες του αθλητικού και πολιτικού χώρου

Τον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού - ΠΑΟΚ παρακολουθεί από το γήπεδο του ΟΑΚΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από νωρίς το απόγευμα βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα τον Παναθηναϊκό. Συνομίλησε με φιλάθλους ενώ ήταν ευδιάθετος και χαμογελαστός.

Σστα επίσημα βρίσκεται και ο άλλοτε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιώργος Βαρδινογιάννης, που πρόσφατα έδωσε το «παρών» και στην Λεωφόρο, ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης.

Σημειώνεται, ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, διεκόπη για 20 λεπτά. Η διακοπή έγινε στο 35΄ κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού του Αϊτόρ, μετά το 1-0 που έγραψε από το σημείο του πέναλτι, όταν δέχθηκε αντικείμενο από την εξέδρα των οπαδών του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκε.

