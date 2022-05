Οικονομία

Τέλος ανακύκλωσης: Νέα επιβάρυνση για πλαστικές συσκευασίες

Περιβαλλοντικό τέλος ύψους 8 λεπτών ανά τεμάχιο, από την 1η Ιουνίου, για τις συσκευασίες που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC),

Μία ακόμα επιβάρυνση στα προϊόντα η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) έρχεται για τους καταναλωτές σε λιγότερο από 10 ημέρες. Αφορά το περιβαλλοντικό τέλος ύψους 8 λεπτών το οποίο θα επιβάλλεται από την 1η Ιουνίου κατά την πώλησή των προϊόντων σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος.

Το ποσό του τέλους θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ Φ.Π.Α. και να αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.

Στις υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια τους προβλέπεται ότι στα παραστατικά πώλησης θα πρέπει να αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο και να αποτυπώνεται και στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων, σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του τέλους.

Οι επιχειρήσεις που πωλούν αυτά τα είδη είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την χρονική περίοδο στην οποία αφορά.

Μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr).

Για την περίοδο της πρώτης εφαρμογής και ειδικότερα για τα έσοδα του Ιουνίου 2022, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 1η Αυγούστου 2022. Σε κάθε περίπτωση κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της υποβολής της δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, και εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία λειτουργίας αυτής, η δήλωση θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, αυτή θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Βάσει του ψηφισθέντος νόμου, στον παραγωγό συσκευασιών που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 100.000 ευρώ.

Και αυτό το τέλος, όπως το αντίστοιχο για τις πλαστικές σακούλες θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα αποδίδεται τελικά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με σκοπό τα έσοδα να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.

Πηγή: naftemporiki.gr

