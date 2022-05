Κόσμος

ΝΑΤΟ - Τουρκία για Φινλανδία και Σουηδία: χωρίς μέτρα, δεν θα υπάρξει πρόοδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά η Άγκυρα από τις δύο χώρες για να μην επιμείνει στην άσκηση βέτο, που μπλοκάρει την ένταξη τους στην συμμαχία. Τι συζητήθηκε με αντιπροσωπείες των δύο χωρών, που πήγαν στην Άγκυρα.

Η Τουρκία δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή της στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, χωρίς να έχει αποσπάσει «συγκεκριμένα μέτρα» από τις χώρες αυτές σε σχέση με τις ανησυχίες για την ασφάλειά της, προειδοποίησε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και στενός συνεργάτης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δέχθηκε τις αντιπροσωπείες των διπλωματών των δύο χωρών που εστάλησαν στην Τουρκία για να προσπαθήσουν να πείσουν την Άγκυρα, η οποία αντιτίθεται στην ένταξή τους στην Ατλαντική Συμμαχία.

«Είπαμε ξεκάθαρα στους συνομιλητές μας ότι η διαδικασία (της ένταξής τους στο ΝΑΤΟ) δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρι να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες για την ασφάλεια της Τουρκίας, με συγκεκριμένα μέτρα και μέσα σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα», δήλωσε στο τέλος των συζητήσεων.

Η συνάντηση διήρκησε πέντε ώρες.

«Οι συνομιλητές μας έλαβαν γνώση και πλέον θα διαβιβάσουν (την έκθεσή τους) στις κυβερνήσεις τους. Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες όταν θα λάβουμε τις απαντήσεις τους στα αιτήματά μας», δήλωσε ο Καλίν.

Η Τουρκία κατηγορεί τις σκανδιναβικές χώρες, ιδιαίτερα τη Σουηδία, η οποία έχει μεγάλη κοινότητα Τούρκων εξόριστων, ότι προσφέρει καταφύγιο σε Κούρδους μαχητές του PKK, του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, το οποίο θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Καταγγέλλει επίσης την παρουσία υποστηρικτών του ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο θεωρεί ύποπτο ότι ενορχήστρωσε την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Η Άγκυρα ζητεί σήμερα από τις δύο χώρες να «κάνουν συγκεκριμένα βήματα» όσον αφορά «την παρουσία τρομοκρατικών οργανώσεων σε επίπεδο οργανωτικό, οικονομικό και μέσων ενημέρωσης», πρόσθεσε ο Καλίν.

Ο εκπρόσωπος επανέλαβε επίσης τα αιτήματα της Άγκυρας για την έκδοση προσώπων που συνδέονται, κατά την άποψή της, με το PKK ή το κίνημα του Γκιουλέν.

Ο Καλίν δήλωσε επίσης "αισιόδοξος" σε σχέση με την άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν από τη Στοκχόλμη στις εξαγωγές όπλων προς την Άγκυρα, που υιοθετήθηκαν τον Οκτώβριο του 2019 μετά μια τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

«Παρατηρήσαμε μια θετική στάση» στο θέμα αυτό, δήλωσε, κρίνοντας ότι «δεν ενδείκνυται να επιβάλλονται κυρώσεις μεταξύ συμμάχων».

«Δεν μας πιέζει ο χρόνος. Είναι απαράδεκτο για εμάς να βλέπουμε ορισμένες διαδικασίες να αγνοούνται και να βιαζόμαστε», συμπλήρωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

NRA - Τέξας: Ομιλία Τραμπ υπέρ της οπλοκατοχής, ώρες μετά το μακελειό στο σχολείο

ΣΕΦ: Φωτιά σε παλέτες με βοήθεια για την Ουκρανία (βίντεο)

Σενεγάλη: Νεογέννητα πέθαναν από φωτιά σε νοσοκομείο