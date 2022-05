Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Αζοφστάλ: αποζημίωση από τη Ρωσία ζητεί ο ιδιοκτήτης

Το ποσό που ζητεί ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας από τη Ρωσία, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας, ο δισεκατομμυριούχος Ρινάτ Αχμέτοφ, προτίθεται να καταθέσει αγωγή κατά της Ρωσίας, ζητώντας το ποσό των 17-20 δισεκ. δολαρίων ως αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις μονάδες της χαλυβουργίας του «Αζοφστάλ», στην κατεστραμμένη πόλη της Μαριούπολης.

Η χαλυβουργία «Αζοφαστάλ» υπέστη σοβαρές ζημιές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς αφού το τεράστιο εργοστάσιο έγινε το τελευταίο οχυρό αντίστασης στη νότια αυτή πόλη-λιμάνι. Η μονάδα χάλυβα και σιδήρου «Ιλίτς», που ανήκει επίσης στον Αχμέτοφ, υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές κατά την διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών στην Μαριούπολη.

«Θα καταθέσουμε οριστικά αγωγή κατά της Ρωσίας και θα ζητήσουμε τις δέουσες αποζημιώσεις για όλες τις ζημίες και τις απώλειες των επιχειρήσεων» δήλωσε ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης χαλυβουργίας της Ουκρανίας Metinvest, σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο mrpl.city.

Ερωτηθείς πόσα χρήματα έχει χάσει η Metinvest από τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε «Αζοφστάλ» και «Ιλίτς», ο Αχμέτοφ είπε ότι «το κόστος αντικατάστασης ... λόγω της ρωσικής επιθετικότητας κυμαίνεται από 17 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τελικό ποσό θα καθοριστεί στην αγωγή που θα κατατεθεί κατά της Ρωσίας».

Ο δισεκατομμυριούχος Αχμέτοφ είχε ήδη δει την επιχειρηματική του αυτοκρατορία να συντρίβεται πριν από τον πόλεμο λόγω των μαχών στα ανατολικά της Ουκρανίας που γίνονταν επί οκτώ χρόνια, αφού οι φιλορώσοι αυτονομιστές κατέλαβαν τμήματα του εδάφους εκεί.

Από την 24η Φεβρουαρίου, από τότε δηλαδή που έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Metinvest είχε ανακοινώσει ότι δεν θα είναι σε θέση να καλύπτει τα συμβόλαια των προμηθειών της.

Ενώ ο χρηματοοικονομικός και βιομηχανικός όμιλος SCM Group του Αχμέτοφ εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, ο ιδιωτικός του παραγωγός ενέργειας DTEK έχει αναδιαρθρώσει το χαρτοφυλάκιο χρέους του, δήλωσε ο ίδιος.

Ο Αχμέτοφ δήλωσε ότι παραμένει στην Ουκρανία από τότε που άρχισε ο πόλεμος με την Ρωσία, προσθέτοντας «πιστεύουμε στην χώρα μας και πιστεύουμε στη νίκη μας».

