Κοινωνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Τι αλλάζει φέτος

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις πρώτες εξετάσεις στην μετά covid εποχή. Πιο ογκώδης σε όλες τις κατευθύνσεις φέτος η ύλη.

Ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) εξετάζονται την Πέμπτη, 3 Ιουνίου στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) την Τετάρτη, 2 Ιουνίου, στα Νέα Ελληνικά.

«Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που είμαστε πιο κοντά στην προ-κόβιντ εποχή. Τα παιδιά είναι πιο ήρεμα και έχουν προετοιμαστεί καλύτερα», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θανάσης Σταυριανόπουλος, φιλόλογος, Συντονιστής Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγίου Δημητρίου.

Τα τελευταία δυο χρόνια διεξήχθησαν μόνο Πανελλαδικές, ενώ φέτος έγιναν τόσο προαγωγικές, όσο και απολυτήριες εξετάσεις στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Για το λόγο αυτό, σε συνδυασμό με την εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α' και Β' Λυκείου, ο κ. Σταυριανόπουλος περιμένει, «ότι τα θέματα ίσως θα είναι πιο δύσκολα, γιατί θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος και στις Πανελλαδικές».

Επίσης, τα δυο προηγούμενα χρόνια η ύλη ήταν πιο μικρή, φέτος είναι «ογκώδης σε όλες τις κατευθύνσεις», εξηγεί ο κ. Σταυριανόπουλος.

Συνιστά, επίσης, καλή προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για SOS και αντι-SOS κομμάτια της ύλης. Πιθανόν λίγο μεγαλύτερη προσοχή σε κομμάτια που ήταν εκτός ύλης τα προηγούμενα χρόνια.»

Ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ φέτος είναι 68.394, περίπου 10% λιγότεροι από πέρσι (77.415). Στο παραπάνω νούμερο δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις επιτυχόντων στις στρατιωτικές, πυροσβεστικές, αστυνομικές, λιμενικές σχολές και στο εμπορικό Ναυτικό, περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναστασία Βρεττού, Σύμβουλος Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, Συντονίστρια Τομέα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η κ. Βρεττού περιγράφει κάποιες αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος, συγκριτικά με πέρσι:

Ο κάθε υποψήφιος για κάθε σχολή θα έχει διαφορετικά μόρια, γιατί ο συντελεστής βαρύτητας της Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) είναι διαφορετικός σε κάθε σχολή, καθώς κάθε τμήμα μπορεί να ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα.

393 Σχολές έχουν κρατήσει ίδιο το συντελεστή βαρύτητας με πέρσι.

Από την άλλη, κάποια Τμήματα, για παράδειγμα Γεωπονική Αμαλιάδας, Μουσειολογία Πύργου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αγρινίου, δε θα πάρουν φέτος φοιτητές.

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά, αντί της Κοινωνιολογίας.

Ούτε φέτος θα ισχύσει το διπλό μηχανογραφικό, επισημαίνει η κ. Βρεττού. Οι υποψήφιοι θα έχουν ένα μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ και ένα παράλληλο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 08:30, κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εξεταζόμενοι και εξεταστές πρέπει να φορούν την προστατευτική μάσκα.

