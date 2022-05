Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Συνέχισε να αυξάνεται το Σάββατο η μακάβρια λίστα με τους θανάτους από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Κυριακή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2575 νέα κρούσματα στη χώρα. Στην Αττική καταγράφονται συνολικά 1.653 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 179.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

