Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα δεν παζαρεύει θέματα εθνικής κυριαρχίας

«Η Ελλάδα δεν υποχωρεί σε απειλές και μπλόφες, ούτε παζαρεύει τα θέματα της εθνικής της κυριαρχίας», τόνισε σε συνέντευξή του ο αν. υπουργός Εξωτερικών.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δεν θα σταματήσουμε να διεθνοποιούμε την τουρκική παραβατικότητα σε όλα τα διεθνή fora», επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής».

Όπως επισημαίνει, «η Ελλάδα πορεύεται αταλάντευτα με "οδηγό" το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αρχές που η Τουρκία όχι μόνο δεν σέβεται, αλλά παραβιάζει συστηματικά».

«Η ψυχραιμία που επιδεικνύουμε δεν αποτελεί αδυναμία», υπογραμμίζει. «Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, πολιτικά, διπλωματικά και αμυντικά. Είναι παράγοντας ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

Αναφέρει δε πως η Ελλάδα «δεν θα σταματήσει να διεθνοποιεί την τουρκική παραβατικότητα σε όλα τα διεθνή fora. Αυτό, άλλωστε, έγινε σαφές με την ιστορική ομιλία του πρωθυπουργού στο αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και με την επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ».

Προσθέτει επίσης πως, «όταν υπάρχει δεδομένη τουρκική απειλή και εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ το casus belli, δεν μπορεί η Άγκυρα να θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών».

Σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής της Δευτέρας, ο κ. Βαρβιτσιώτης δηλώνει ότι καμία χώρα δεν έχει τις ίδιες ενεργειακές ανάγκες και γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για τον τελικό συμβιβασμό. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι απαιτείται λύση κοινή, συλλογική, ευρωπαϊκή.

«Ελπίζω ότι, όπως στην πανδημία, έτσι και εδώ, στο τέλος η Ευρώπη θα τολμήσει να κάνει βήματα προς μια κοινή αγορά ενέργειας αλλά και την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών, ειδικά αυτών στη ΝΑ Μεσόγειο, μετά την απόφαση για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο», αναφέρει.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να σταθεί ενωμένη απέναντι στον αυταρχισμό, τον αναθεωρητισμό και την επαναχάραξη των συνόρων.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρωπης, επισημαίνει ότι «οι πολίτες ζήτησαν ξεκάθαρα περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη» και προσθέτει: «Οι ανησυχίες των πολιτών έγιναν συστάσεις. Πλέον οι ευρωπαϊκές ηγεσίες καλούνται να μετουσιώσουν τις προτάσεις αυτές σε πολιτικές».

Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο αναπληρωτής υπουργός υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πολιτικό αφήγημα και διαστρεβλώνει συνειδητά την πραγματικότητα με ψευδείς ειδήσεις.

«Το διακύβευμα είναι "Ελλάδα του χθες" ή "Ελλάδα του αύριο". Όπως ηττήθηκε ο λαϊκισμός στις κάλπες του 2019, έτσι θα ηττηθεί ξανά και στις επόμενες εκλογές», καταλήγει.

