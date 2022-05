Κόσμος

Ουκρανία - Χάρκοβο: ισχυρές εκρήξεις μετά την επίσκεψη Ζελένσκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη εμφάνισή του, εκτός της περιοχής του Κιέβου, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε σήμερα, Ουκρανούς στρατιώτες που μάχονται στην πρώτη γραμμή των πολεμικών συγκρούσεων στο Χάρκοβο, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη εμφάνισή του, εκτός της περιοχής του Κιέβου, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

“Θέτετε σε κίνδυνο τις ζωές σας, για όλους εμάς και για τη χώρα μας,” αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, που επικαλείται τη δήλωση του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος απένειμε αριστεία, αλλά και δώρα στους στρατιώτες.

Ωστόσο, αρκετές και δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πόλη του Χάρκοβο, μετά από την επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδήσεις σήμερα

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κόρκας

Αταλάντη: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε παιδί με ποδήλατο

Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Το χρονικό του ηρωισμού και της θηριωδίας