Αμαλιάδα: Έφαγε ταμπλέτες απορρυπαντικού γιατί της πέρασε για γλυκά!

Στο νοσοκομείο κατέληξε 67χρονη γυναίκα μετά τα εγκαίνια σούπερ μάρκετ. Πώς μπέρδεψε τις ταμπλέτες με γλυκίσματα.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η υγεία της, διακομίστηκε μια 67χρονη γυναίκα από την Αμαλιάδα που έφαγε… ισχυρό απορρυπαντικό, άκρως διαβρωτικό, το οποίο προκαλεί εγκαύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 67χρονη γυναίκα είχε πάει το περασμένο Σάββατο στα εγκαίνια ενός σούπερ μάρκετ στην Αμαλιάδα, όπου μοιράστηκε το απορρυπαντικό (ταμπλέτες) σε… συσκευασία δώρου.

Η άτυχη γυναίκα πήγε στο σπίτι νομίζοντας ότι το «δώρο» ήταν κάποιο γλύκισμα, οπότε ξεκίνησε να το τρώει. Λίγη ώρα αργότερα, η 67χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου με συμπτώματα δηλητηρίασης

