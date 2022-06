Οικονομία

Ουκρανία - ΕΕ: Έκκληση για 20 εκατομμύρια τόνους σιτηρών

Τι επεσήμαναν σε δηλώσεις τους οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον φόβο διόγκωσης της επισιτιστικής κρίσης που σοβεί παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Πάνω από 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών έχουν μπλοκαριστεί στην Ουκρανία, κυρίως στο λιμάνι της Οδησσού και πρέπει να εξαχθούν επειγόντως, δήλωσαν η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ΕΕ εργάζεται για να δημιουργηθούν εναλλακτικές οδοί, «Λωρίδες Αλληλεγγύης», που θα επιτρέψουν την εξαγωγή των σιτηρών μέσω οδικών μεταφορών και σιδηροδρόμων. «Είναι οδοί δύσκολες και πιο δαπανηρές, αλλά προς το παρόν είναι η μόνη δυνατή λύση», σημείωσε η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Η Αίγυπτος και άλλες χώρες της Αφρικής είναι τα θύματα αυτής της επαπειλούμενης επισιτιστικής κρίσης», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Είμαστε στο πλευρό των Ηνωμένων Εθνών για να βρεθεί μια λύση ώστε να ανοίξει ένας θαλάσσιος διάδρομος προς τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα προχωρήσει κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να κλείσει αυτή η συμφωνία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι», πρόσθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

«Γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή σιτηρών», είπε. Ο ίδιος ωστόσο απέκλεισε τη διέξοδο μέσω της Λευκορωσίας, λόγω των κυρώσεων που της έχει επιβάλει η ΕΕ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η επισιτιστική κρίση που δημιουργείται είναι σοβαρή και την ευθύνη την έχει αποκλειστικά η Ρωσία που κάνει αυτόν τον αδικαιολόγητο πόλεμο». Όπως είπε, οι ρωσικές δυνάμεις, όχι μόνο μπλοκάρουν τις εξαγωγές σίτου από την Ουκρανία, αλλά βομβαρδίζουν και καταστρέφουν τη γεωργική παραγωγή και τις αποθήκες σίτου.

