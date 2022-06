Κόσμος

Ουκρανία: 100 ημέρες πολέμου και οι μάχες μαίνονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To Κίεβο παραδέχεται πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κυριεύσει το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας. Νέο "Αζοφστάλ" στα ανατολικά με 800 αμάχους σε εργοστάσιο.



Οι μάχες συνεχίζουν να μαίνονται στην Ουκρανία, ειδικά στο ανατολικό της τμήμα, καθώς ξημερώνει η εκατοστή ημέρα του πολέμου, με το Κίεβο να παραδέχεται πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κυριεύσει το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας αφότου εισέβαλαν σε αυτήν, την 24η Φεβρουαρίου.

«Το 20% της επικράτειάς μας βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων κατοχής», είπε χθες Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στα μέλη του κοινοβουλίου του Λουξεμβούργου, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για 125.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η έκταση αυτή «είναι μεγαλύτερη από όλη την Μπενελούξ», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι, χρησιμοποιώντας τον γεωγραφικό όρο που αναφέρεται στο Βέλγιο, την Ολλανδία και στο Λουξεμβούργο. Είπε ακόμη ότι οι γραμμές επαφής των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν μήκος μεγαλύτερο από 1.000 χιλιόμετρα.

Οι ρωσικές δυνάμεις κυρίευσαν κάπου 3.260 κοινότητες, πολλές από τις οποίες κατόπιν απελευθερώθηκαν, συνέχισε. Ο ουκρανικός στρατός, είπε, είναι αποφασισμένος να αποτρέψει την πτώση της Σεβεροντονιέτσκ, της προσωρινής πρωτεύουσας της περιφέρειας Λουγκάνσκ, όπου μαίνονται μάχες εδώ και μέρες και όπου οι ρωσικές δυνάμεις και οι φιλορώσοι αυτονομιστές φαίνεται πως έχουν πάρει το πλεονέκτημα.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά καλύτερη από χθες. Και παραμένει υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε ο υπαρχηγός του ουκρανικού γενικού επιτελείου, ο Ολεξίι Χρόμοφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Τόσο ουκρανικές όσο και ρωσικές πηγές λένε πως περίπου 800 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο στα υπόγεια χημικού εργοστασίου στη Σεβεροντονιέτσκ. Πρόκειται «για ντόπιους που τους ζητήθηκε να φύγουν, αλλά αρνήθηκαν», κι ανάμεσά τους είναι «παιδιά, όχι πάρα πολλά πάντως», είπε ο ουκρανός κυβερνήτης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Χαϊντάι, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Το εργοστάσιο υπερασπίζονται ουκρανοί στρατιωτικοί, εν μέσω προέλασης των ρωσικών και των φιλορωσικών δυνάμεων σε άλλους τομείς της πόλης.

Εκπρόσωπος των φιλορώσων αυτονομιστών κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι εμποδίζουν τους άμαχους να φύγουν από το εργοστάσιο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η κατάληψη της Σεβεροντονιέτσκ θα αποτελούσε σημαντικό ορόσημο για τη Ρωσία, που έχει σκοπό να κυριεύσει ολόκληρη τη λεκάνη του Ντονμπάς, όπως αποκαλείται η ανατολική Ουκρανία, περιοχή με αξιόλογη βιομηχανική βάση.

Σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, τέσσερις ρωσικοί πύραυλοι Κρουζ έπληξαν σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη Λβιβ (δυτικά), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι. Στο λιμάνι της Οδησσού (νότια) ακούστηκαν εκρήξεις χθες νωρίς το πρωί, αλλά οι αρχές δεν ανακοίνωσαν τίποτε περισσότερο. Στην Κρασνοπίλια (βόρεια), τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία.

Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ προειδοποιεί ότι η ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία οδεύει να μετατραπεί σε μακρόχρονο «πόλεμο φθοράς», ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε χθες στην ομιλία του στο λουξεμβουργιανό κοινοβούλιο ότι η χώρα του θεωρεί εαυτόν ήδη «μέλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος –χωρίς να προφέρει το όνομά του– στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι «πρέπει να εμποδίσετε αυτόν τον άνθρωπο να καταστρέψει τις ευρωπαϊκές αξίες», προσθέτοντας ότι «εάν δεν μπορέσουμε να τον σταματήσουμε μαζί, θα έρθουν μαύρες ώρες, όπως αυτές που ζήσαμε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Οι ΗΠΑ, που αυτή την εβδομάδα έκαναν γνωστό πως στέλνουν στην Ουκρανία βαριά όπλα, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων εκτοξευτήρων πολλαπλών ρουκετών HIMARS, ανακοίνωσαν χθες κι άλλες κυρώσεις, σε βάρος ιδίως ρώσων ολιγαρχών και κυβερνητικών αξιωματούχων, όπως ο δισεκατομμυριούχος Αλεξέι Μορντασόφ ή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έβαλε επίσης στο στόχαστρο την εταιρεία Imperial Yachts, με έδρα το Μονακό, η οποία ειδικεύεται στις αγοραπωλησίες θαλαμηγών και φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια: Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε αρδευτικό κανάλι και σκοτώθηκε (εικόνες)

Ρήτρα αναπροσαρμογής - Λεχουρίτης: Να μην κοπεί το ρεύμα σε κανέναν για έναν μήνα

Ρολόι που κλάπηκε στην Ιταλία, βρέθηκε στην Αθήνα (εικόνες)