Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: τα μάγια, το ζεϊμπέκικο της γιαγιάς και η εκταφή της Μαλένας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαρτυρίες για την μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου και το ζεϊμπέκικο που χόρεψε σε ταβέρνα, λίγες μέρες μετά τον θάνατο της εγγονής της. Τι λέει ο ιατροδικαστής Αλεξάνδρου για την Χριστίνα Τσάκωνα.

Ποικίλες αντιδράσεις προκαλούν μαρτυρίες που φιλοξένησε η εκπομπή «Το Πρωινό» την Παρασκευή, σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον της Ρούλας Πισπιρίγκου, που έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία με κεταμίνη της 9χρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Σύμφωνα με την μία εκ των μαρτυριών, η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου «έλεγε τον καφέ από εδώ και από εκεί, ασχολιόταν με μαγείες, με τέτοια πράγματα», ενώ η ίδια η μητέρα των τριών νεκρών κοριτσιών «βεβαίως πήγανε να της πουν τον καφέ… Για την μαγεία, είχε την μάνα».

Προσέθεσε δε πως πήγαινε να της πουν τον καφέ μόνο για ότι είχε να κάνει με τον Μάνο Δασκαλάκη «που είναι, τι κάνει, με ποια είναι, τι ράνει, ειδικά τελευταία με μια κοπέλα από την Αθήνα», ενώ «ούτε καν την ένοιαζαν τα παιδιά της».

Φίλη του ζευγαριού, που μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε πως είχε πάει στις κηδείες και των τριών κοριτσιών. Περιέγραψε μια σκηνή όμως, που της προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, την παραμονή της κηδείας της μόλις 6 μηνών Ίριδας, όταν, σύμφωνα με όσα υποστήριξε «η μαμά και η αδελφή της κουβέντιαζαν για να ρίξει το παιδί η Ρούλα που ήταν έγκυος».

Ακόμη, περιέγραψε ένα περιστατικό με πρωταγωνίστρια και πάλι την μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, λέγοντας πως «σε μαγαζί, η γιαγιά χόρευε ζεϊμπέκικο σαν να μην έτρεχε τίποτα, 15-20 ημέρες μετά από τον θάνατο της Μαλένας. Δεν θα καθόμουν να χτυπήσω και παλαμάκια σε μια γιαγιά που έχει χάσει το εγγόνι της Φύγαμε άρον άρον, άδειασε το μαγαζί μετά από λίγο».





Στην ίδια εκπομπή, σχετικά με την ιατροδικαστική έκθεση για την Μαλένα και την νέα κατάθεση της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα, που ζήτησε και εκταφή της σορού του κοριτσιού, μίλησε ο ιατροδικαστής Παντελεήμων Αλεξάνδρου.

Όπως είπε, «η κ. Τσάκωνα εμμένει στην ηπατική ανεπάρκεια ως αιτία θανάτου. Σωστά αιτήθηκε την εκταφή της σορού της Μαλένας, για να εξαχθούν πρόσθετα στοιχεία, στο πλαίσιο αναψηλάφησης των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου του κοριτσιού. Υπάρχει ένα κενό, διότι δεν υπάρχει ανάλυση στην παθολογοανατομική έκθεση για τα είδη των κυττάρων που υπήρχαν, ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Αν γίνει εκταφή, δεν θα εξεταστεί ο μυελός, θα εξεταστεί το οστό. Αδιαμφισβήτητα, στα 3 με 5 χρόνια, όλες οι μελέτες έχουν εντοπίσει ουσίες και μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Νέα ευρήματα για τη Τζωρτζίνα – Ανατροπή με το φιαλίδιο αίματος