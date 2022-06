Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο Λέων, η Τσιόλα και η “εγκληματική ενέργεια” στην Ίριδα (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες της εκπομπής για την νέα ιατροδικαστική έκθεση, σχετικά με τον θάνατο του 6 μηνών. “Για εμπλοκή ανθρώπων και στους τρεις θανάτους”, κάνει λόγο ο Γρηγόρης Λέων.

Πλούσιο ρεπορτάζ, με πληροφορίες και καλεσμένους σχετικά με την υπόθεση των νεκρών αδελφών στην Πάτρα, είχε και την Τετάρτη η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», οι αποκαλύψεις της οποίας έχουν αναδείξει πολλές πτυχές της ιστορίας που έχει συγκλονίσει όλη την χώρα.

Η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου μετέφερε πληροφορίες, σχετικά με την επικείμενη νέα κατάθεση της ιατροδικαστού Αγγελικής Τσιόλα, σχετικώς με τον θάνατο της μικρής Ίριδας, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 6 μηνών, μέσα στο σπίτι της οικογένειας Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου.

Όπως αναφέρθηκε, «η κ. Τσιόλα δεν πρόκειται να ακολουθήσει την γραμμή της Χριστίνας Τσάκωνα και να υπάρξει επιμονή στην αρχική έκθεση. Η κ. Τσιόλα, που είχε από την αρχή υποψίες και είχε μιλήσει σχετικά για αυτό στις Αρχές, αναμένεται να μιλήσει για εγκληματική ενέργεια σε ότι αφορά τον θάνατο της Ίριδας, ενώ αναμένεται να δώσει λύση και στο «μυστήριο» με το πανάκι που φέρεται να κρατούσε το μωρό όταν άφησε την τελευταία του πνοή».

Σε δηλώσεις της την Τρίτη, η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα είπε πως περιμένει την κλήση για να καταθέσει για τον θάνατο της 6 μηνών Ίριδας, δηλώνοντας πως «οι καταθέσεις όλων μας είναι πολύ σημαντικές, αποκλειστικά των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή, δηλαδή κυρίως των ανθρώπων που έχουν έρθει σε φυσική επαφή με τις σορούς των παιδιών και ασφαλώς η άποψή τους έχει βαρύνουσα σημασία. Έχουν δοθεί απαντήσεις τότε που έπρεπε και θα δοθούν εκ νέου αν απαιτηθεί».

Συμπλήρωσε ότι για τον θάνατο της Ίριδας και της Μαλένας. «είμαστε σε αναμονή των αποτελεσμάτων των δύο πραγματογνωμοσυνών, των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης των εργαστηριακών εξετάσεων και για τα δύο παιδιά και των καταθέσεων μας».

Ιατροδικαστικές πηγές, που επικαλέστηκε η εκπομπή «το Πρωινό», σχετικά με την νέα κατάθεση της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα για τον θάνατο της Μαλένας, σημειωναν, μεταξύ άλλων, πως «η κατάθεση της για την Μαλένα δεν εισέφερε τίποτα καινούριο. Ζήτησε εκταφή της Μαλένας, ενώ υπήρχαν τοξικολογικές εξετάσεις χωρίς ευρήματα, ενώ δεν υπήρχε κάποια υποψία όταν αυτή έκανε την έρευνα. Τι θα γίνει; Θα αμφισβητηθούν όλες οι τοξικολογικές εξετάσεις; Προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της, λέγοντας ψάξτε την αιτία θανάτου της Μαλένας».

Στην εκπομπή μίλησε και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, τονίζοντας πως «Όταν κάνουμε μια λάθος εκτίμηση, μια αστοχία, καλό είναι να το παραδεχόμαστε και να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα για την ίδια την υπόθεση».

«Αλίμονο, αν οι ιατροδικαστές νοιαζόμαστε για την κοινή γνώμη, χωρίς να σημαίνει πως δεν την λαμβάνουμε υπόψη. Εμείς έχουμε επιστημονική άποψη που πρέπει να την στηρίζουμε με τα ευρήματα μας. Εδώ είχαμε μια άστοχη αιτία θανάτου και δεν πρέπει να επιμείνουμε, τόσο για την υπόθεση όσο και για την Δικαιοσύνη», σημείωσε ο κ. Λέων, τονίζοντας πως κατά την άποψη του «και στις 3 απώλειες υπήρχαν άνθρωποι που είχαν εμπλοκή».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

