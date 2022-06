Life

“The 2Night Show” - Ντέμης Βαλκάνος: η Κιμ Καρντάσιαν και οι μανιακοί θαυμαστές της Kendall Jenner

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» τον Ντέμη Βαλκάνο.

Ο Έλληνας σωματοφύλακας των Kardashians μοιράστηκε την άκρως ενδιαφέρουσα και ανατρεπτική ιστορία της ζωής του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ξαφνική του απόφαση να μετακομίσει από την Ερέτρια της Εύβοιας στο Λος Άντζελες, στην πρώτη του δουλειά ως παγωτατζής και στον καυγά που ήταν η αφορμή να γίνει ο «φύλακας άγγελος», διάσημων προσώπων "στην Αμερική παντρεύτηκα μία φίλη μου για να μου δώσει πράσινη κάρτα και δούλεψα για 8 μήνες ως παγωτατζής" .

Για την πρώτη του ευκαιρία να δουλέψει με διάσημο πρόσωπο ως μέλος της ασφάλειά του ανέφερε "δούλευα πορτιέρης σε ένα μαγαζί στην Αμερική και έγινε ένας καυγάς με έναν που ήταν στην προστασία του Usher, τον βοήθησα και 2 μέρες μετά μου προσέφερε δουλειά".

Για την πολυσυζητημένη συνεργασία του με τις Καρντάσιανς είπε χαρακτηριστικά " όταν δούλευα με την Kendall Jenner ήμουν μαζί της 24ώρες, δεν είχα προσωπική ζωή, είχε μανιακούς θαυμαστές, υπήρχε μία λίστα με 20 άτομα" και συμπλήρωσε "δεν έχω σταματήσει τη συνεργασία μου μαζί τους, όμως ξέρω ότι θα μου "φάνε" τη δουλειά γιατί δεν είμαι εκεί".

Αποκάλυψε και ένα άγνωστο περιστατικό με την Κιμ Καρντάσιαν "όταν την έκλεψαν στη Γαλλία απολύθηκαν όλοι οι σωματοφύλακές της και αποφάσισαν να κάνουν εμένα υπεύθυνο ασφαλείας της".





