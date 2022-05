Κοινωνία

Πάτρα: Πρόταση για εκταφή της Μαλένας από την Τσάκωνα

Τι κατέθεσε στην Ασφάλεια Αττικής για την πολύκροτη υπόθεση η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα

Κάτω από άκρα μυστικότητα η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα κατέθεσε στην Ασφάλεια Αττικής για την πολύκροτη υπόθεση στην Πάτρα. Πρόκειται για την ιατροδικαστή που έβαλε την υπογραφή της, στην εξέταση που έγινε στη σορό της Μαλένας το 2019, όταν το μόλις 3,5 ετών κορίτσι, πέθανε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν.

Τότε η μικρή είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μπροστά στη Ρούλα Πισπιρίγκου, μια μέρα που οι γιατροί σκέφτονταν να της δώσουν εξιτήριο. Από τότε ακολούθησαν οι θάνατοι και των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη, με την υπόθεση να περνά στα χέρια του Ανθρωποκτονιών και την 33χρονη να βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πιο αναλυτικά στην Ασφάλεια Αττικής κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα που το 2019 είχε αποδώσει το θάνατο της Μαλένας σε ηπατική ανεπάρκεια, ζητώντας να γίνει εκταφή. Όπως τόνισε, η έκθεση που είχε κάνει ήταν σωστή με βάση τα δεδομένα που είχε λάβει από το νοσοκομείο, όπου μνημονευόταν η χημειοθεραπεία που λάμβανε η Μαλένα λόγω λευχαιμίας.Έτσι η ιατροδικαστής είχε εκτιμήσει ότι οι βλάβες στο ήπαρ ήταν αποτέλεσμα των φαρμάκων που λάμβανε το μικρό κορίτσι.

Ωστόσο, τα δεδομένα θα πρέπει να επανεξεταστούν όπως ανέφερε, μετά τα αποκαλυπτικά στοιχεία που προέκυψαν από το θάνατο της Τζωρτζίνας. Όπως μεταδίδεται, η Χριστίνα Τσάκωνα ζήτησε να γίνει έρευνα σε βάθος για να διαπιστωθεί αν πίσω από τον θάνατο του παιδιού, κρύβεται εγκληματική ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο πρότεινε να γίνει εκταφή της σορού του παιδιού, ώστε να ληφθούν δείγματα για νέες εξετάσεις.

H ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα προτείνει μετά την εκταφή να ληφθούν τρίχες και δείγματα μυελού των οστών για να διερευνηθεί αν ο θάνατος της Μαλένας προκλήθηκε από τοξική ουσία, όπως συνέβη με την Τζωρτζίνα. Υπενθυμίζεται πως ήδη γίνεται τοξικολογική εξέταση στα όργανα του παιδιού, στο εργαστήριο τοξικολογίας του ΑΠΘ και τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στο πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη και Καλόγρια, τις επόμενες μέρες.

πηγή: mega

