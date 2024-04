Οικονομία

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Κυριακής

Οι κυκλφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην Αττική Οδό.

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής 28/04/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας 29/04/2024, η έξοδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού προς την Λ. Κατεχάκη (Κόμβος Υ1), στην κατεύθυνση προς Αθήνα - Κέντρο, στην Αττική Οδό.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Λ. Αλίμου - Καρέα, να εξέλθουν στην επόμενη έξοδο προς Καισαριανή από όπου θα κάνουν αναστροφή και θα κινηθούν μέσω της Λ. Αλίμου – Κατεχάκη προς Αθήνα – Κέντρο.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

