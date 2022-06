Life

Τζουζέπε Βέρντι: Πωλητήριο στη θρυλική του βίλα

Η εξοχική κατοικία στην οποία έζησε επί 50 χρόνια ο δημιουργός της «Αΐντα» και της «Τραβιάτα», πωλείται βάζοντας τέλος στην μακροχρόνια διαμάχη των κληρονόμων του.

Η εξοχική κατοικία στην οποία έζησε ο κορυφαίος συνθέτης της όπερας Τζουζέπε Βέρντι, για περίπου 50 χρόνια, πωλείται δίνοντας τέλος στην μακροχρόνια διαμάχη των κληρονόμων του σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Τζουζέπε Φορτουνίνο Φραντσέσκο Βέρντι δημιουργός της «Αΐντα» και της «Τραβιάτα», έχτισε τη «Βίλα Βέρντι» το 1848 σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην περιοχή Σαντ'Αγκάτα ντι Βιλανόβα, ένα χωριουδάκι κοντά στην πόλη του το Μπουσέτο.

Αρχικά κατοικήθηκε από τους γονείς του και στη συνέχεια μετακόμισε ο ίδιος το 1851, με την δεύτερη σύζυγό του, Τζιουζεπίνα Στρεπόνι, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του το 1901.

Στη συνέχεια πέρασε στην κατοχή τεσσάρων αδερφών, απογόνων της Μαρία Φιλομένα Βέρντι, της νεότερης ξαδέρφης του Ιταλού συνθέτη, την οποία μεγάλωσαν εκείνος και η Στρεπόνι σαν δική τους κόρη.

