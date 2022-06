Κοινωνία

Φωτιά στο Πανόραμα Βούλας – Κωνσταντέλλος: Σε λίγη ώρα θα είναι από έλεγχο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στον ΑΝΤ1 για τη φωτιά που βρίσκεται πλέον μέσα στο Πανόραμα της Βούλας.

Μέσα από το ρέμα μπήκε στο Πανόραμα της Βούλας η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής» από τα σπίτια της περιοχής.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης είπε πως λόγω του ότι η φωτιά είναι στο ρέμα, μπορούν να επιχειρήσουν μόνο εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο ωστόσο, είπε, βρίσκονται ισχυρές επίγειες δυνάμεις, καθώς και το σύνολο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

«Δεν έχουν γίνει ζημιές, όμως πριν από λίγο έδωσα προληπτική εντολή για εκκένωση», είπε για τους κατοίκους που στις 16:20 έλαβαν μήνυμα από το 112 για να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώνονται στην πλατεία Άλσους, όπου εθελοντές τους παρέχουν νερά και ό,τι άλλο χρειάζονται.

«Μπορεί σε λίγη ώρα να ελεγχθεί το μέτωπο, χωρίς να έχουμε ζημιές στην πόλη», κατέληξε ο Γ.Κωνσταντέλλος.

Πηγές της Πυροσβεστικής, ωστόσο, δεν μοιράζονται την ίδια αισιοδοξία, καθώς λόγω του ότι η φωτιά είναι μέσα σε ρέμα, οι πυκνοί καπνοί δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Κούγιας: ίδια καταδίκη για τους 12 κατηγορούμενους

Τροχαίο - Βραζιλία: Στις φλόγες φορτηγό και αυτοκίνητο (βίντεο)

Σακίρα και Πικέ ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους