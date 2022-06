Κοινωνία

Δολοφονία στην Αίγινα - Μαρία Μπονίκου: Ομολόγησε ο γιος της

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το μακάβριο έγκλημα.

Η δολοφονία στην Αίγινα έχει συγκλονίσει το το Πανελλήνιο, καθώς η ηθοποιός, 73χρονη Μαρία Μπονίκου, βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Για τη δολοφονία της ηθοποιού, Μαρίας Μπονίκου, στην Αίγινα, συνελήφθη χθες 4 Ιουνίου 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, ο 46χρονος γιος της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο δράστης ομολόγησε την πράξη του και πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πειραιά.

Η άτυχη 73χρονης ηθοποιός, βρέθηκε εντός της οικίας της στην περιοχή Πολλές Ελιές στην Αίγινα, θανάσιμα τραυματισμένη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Τη σορό της είχε εντοπίσει συγγενικό της πρόσωπο που την είδε πεσμένη μπρούμυτα, ενώ έφερε και τραύματα στο σώμα

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την δολοφονία

"Συνελήφθη χθες 4 Ιουνίου 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, 46χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 4-6-2022, βρέθηκε εντός της οικίας της στη Αίγινα, θανάσιμα τραυματισμένη, 73χρονη ημεδαπή. Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από αστυνομικούς του Α.Τ. Αίγινας προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά 46χρονος ημεδαπός, ο οποίος τυγχάνει συγγενικό πρόσωπο της θανούσας, ομολόγησε τη διάπραξη της ανωτέρω αξιόποινης πράξης και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά."

