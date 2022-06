Αθλητικά

Diamond League: Ο Τεντόγλου στην κορυφή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικηφόρα ήταν η επιστροφή του Μίλτου Τεντόγλου στην αγωνιστική δράση. Το άλμα που τον ανέβασε στην κορυφή. Στην 3η θέση η Στεφανίδη.



Νικηφόρα ήταν η επιστροφή του Μίλτου Τεντόγλου στην αγωνιστική δράση, μετά το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους αναδείχθηκε νικητής στο Diamond League του Ραμπάτ με καλύτερο άλμα στα 8,27μ.

Ο Τεντόγλου «προσγειώθηκε» στα 6,77μ. στην πρώτη του προσπάθεια, στη δεύτερη στα 7,92μ., ενώ η τρίτη ήταν άκυρη. Στο τέταρτο άλμα του έγραψε το 8.27μ. και προσπέρασε τον Εχάμερ που είχε 8,11μ. στην τρίτη του προσπάθεια.

Ο Έλληνας αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με δύο ακόμα άκυρα.

Η κατάταξη:

Μίλτος Τεντόγλου 8,27μ. Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) 8,13μ. Μάικελ Μασό (Κούβα) 8,08μ. Τομπίας Μοντλέρ (Σουηδία) 8,04μ. Εμιλιάνο Λάσα (Ουρουγουάη) 7,89μ. Ρούσβλα Σαμάαι (Νότια Αφρική) 7,73μ. ΖουΒον Χάρισον (ΗΠΑ) 7,64μ. Γιασίν Χατζαζί (Μαρόκο) 7,38μ.

Στην τρίτη θέση η Στεφανίδη

Την τρίτη θέση στο επί κοντώ του Diamond League του Ραμπάτ κατέλαβε η Κατερίνα Στεφανίδη, με καλύτερο άλμα στα 4,55 μέτρα. Η έμπειρη αθλήτρια δοκίμασε δίχως επιτυχία στα 4,65 μέτρα. Στον ίδιο αγώνα η Νικόλ Κυριακοπούλου ολοκλήρωσε τον αγώνα της στα 4,30μ., καθώς στη συνέχεια δεν μπόρεσε να υπερβεί τα 4,55 μέτρα. Ο αγώνας κυμάνθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα με την Σάντι Μόρις να επικρατεί με 4,65μ. και την Νίνα Κένεντι να ακολουθεί με την ίδια επίδοση.