Κοινωνία

Μενίδι: Μεγάλη επιχείρηση και συλλήψεις για ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών διακινούσαν στην περιοχή των Αχαρνών οι συλληφθέντες.

Οκτώ συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, που έγινε χθες, Δευτέρα 6 Ιουνίου, στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, ενώ συμμετείχαν ακόμη αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, καθώς και σκύλος της ΕΛΑΣ.

Από τους 8 συλληφθέντες, οι 5 είναι άνδρες και οι 3 γυναίκες, ενώ κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, καθώς και του εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Μετά από αξιολόγηση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων για την εξακρίβωση χώρων όπου καταγράφεται διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε 6 οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους 23,8 γραμμ.

ηρωίνη βάρους 39,6 γραμμ.

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9 γραμμ.

160 φαρμακευτικά δισκία

πλήθος νάιλον συσκευασιών επιμερισμού ναρκωτικών ουσιών

πιστόλι ρέπλικα

20 πακέτα τσιγάρων άνευ προβλεπόμενης ταινίας φορολόγησης

το χρηματικό ποσό των 1.675 ευρώ και

5 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Vor V Zakone”: Σπείρα διαρρηκτών είχε “ρημάξει” την Αττική – Αρχηγός ένας 72χρονος (εικόνες)

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: Χάρτες με τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές αξιώσεις