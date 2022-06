Κοινωνία

Καιρός – “Ψυχρή Λίμνη”: Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι της Τετάρτης

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν από την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα από το μεσημέρι και μετά.

Ισχυρή καιρική αστάθεια αναμένεται στην χώρα σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αρχικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Στερεάς και στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας.

Τα φαινόμενα σταδιακά θα ενισχυθούν και από το μεσημέρι θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών στα ορεινά αλλά και στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών και ιδιαίτερα στην Πίνδο, στην Κεντρική Στερεά, στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Ο προγνωστικός Δείκτης Επικινδυνότητας του Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) είναι στο επίπεδο 2 του πενταβάθμιου δείκτη του meteo.

