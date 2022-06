Κοινωνία

Κεφαλονιά: Ακυβέρνητο σκάφος με δεκάδες επιβαίνοντες

Επέμβαση του Λιμενικού για ακυβέρνητο σκάφος ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Iστιοφόρο σκάφος με 57 μετανάστες (43 άνδρες, 8 γυναίκες και 5 παιδιά) εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια δυτικά νοτιοδυτικά της Κεφαλλονιάς.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος ενεργοποιήθηκαν παραπλέοντα πλοία και πλωτά περιπολικά, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν σώοι και καλά στην υγεία τους από περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κατάκολου, όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

