Αγία Μαρίνα: Ακυβέρνητο σκάφος σκόρπισε τρόμο και στην ακτή (εικόνες)

Τρόμο και πανικό προκάλεσε σε λουόμενους, αλλά και σε όσους βρίσκονταν παρα θιν’ αλός, η ανεξέλεγκτη πορεία του σκάφους χωρίς κυβερνήτη.

Αναστάτωση προκάλεσε στους λουόμενους της παραλίας της Αγίας Μαρίνας, ένα ακυβέρνητο σκάφος (photo), το οποίο βγήκε στην ακτή το μεσημέρι του Σαββάτου και μάλιστα με πολύ μεγάλη ταχύτητα όπως μετέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Ευτυχώς ο κόσμος στο σημείο δεν ήταν πολύς και πρόλαβε έγκαιρα να απομακρυνθεί πριν προκληθεί τραυματισμός.

Τι συνέβη

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η οδηγός βρέθηκε στην θάλασσα από ένα μεγάλο κύμα, ενώ το σχοινάκι που κρατάει το κλειδί του σκάφους έσπασε με αποτέλεσμα εκείνο να συνεχίσει την πορεία του.

Η κοπέλα ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά ενώ διερχόμενο jet σκι την βοήθησε να βγει στο λιμάνι του Πλατανιά, από όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση για να την μεταφέρει στο γενικό νοσοκομείο Χανίων.

