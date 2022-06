Κόσμος

Γαλλία - Εκλογές: Ο Μακρόν νικητής του α' γύρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Για μια χούφτα ψήφους» νικητής ο Εμανουέλ Μακρόν στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Τα σενάρια της β' Κυριακής.

«Για μια χούφτα ψήφους» η προσκείμενη στον Εμανουέλ Μακρόν παράταξη «Μαζί» καταλαμβάνει τελικά την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών που διεξήχησαν χθες Κυριακή στη Γαλλία.

Κατά εκτιμήσεις που έγιναν γνωστές τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η παράταξη της προεδρικής πλειοψηφίας εμφανίζεται να συγκεντρώνει περίπου 20.000 ψήφους περισσότερες από την «Λαϊκή Ένωση» του ηγέτη της γαλλικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Πιο συγκεκριμένα, η παράταξη «Μαζί» συγκεντρώνει το 25,75% των ψήφων έναντι 25,66% της «Λαϊκής Ενωσης».

Οι προβλέψεις για την επόμενη Κυριακή

Το ακριβές αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου της ερχόμενης Κυριακής είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αφού δεν είναι πάντα σαφές ποιον θα ψηφίσουν οι υποστηρικτές υποψηφίων που αποκλείστηκαν από την κούρσα. Ο Μακρόν είχε παραδεχθεί μετά την επικράτησή του στις προεδρικές εκλογές ότι πολλοί Γάλλοι τον ψήφισαν για να κλείσουν τον δρόμο της Λεπέν προς την εξουσία παρά επειδή ενστερνίστηκαν το όραμά του. Έκτοτε οι πονοκέφαλοι δεν έλειψαν για τον ένοικο του Ελυζέ, από το φιάσκο στον τελικό του Champions League μέχρι τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος ενός υπουργού του.

Μια απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας θα ψαλίδιζε τις πιθανότητες του Μακρόν να προωθήσει τα σχέδιά του για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και άλλων αμφιλεγόμενων μεταρρυθμίσεων όπως οι αλλαγές στα επιδόματα των ανέργων και το σύστημα πρόνοιας γενικότερα. Ο άλλος κίνδυνος για τον Μακρόν είναι τα εμπόδια που μπορεί να βάλει στον δρόμο του η αριστερή συμμαχία, καθώς ο Μελανσόν επιδιώκει επαναφορά του ορίου συνταξιοδότησης στα 60 έτη και αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου συνιστά μια «μοναδική ευκαιρία», δήλωσε ο Μελανσόν όταν έκλεισαν οι κάλπες και ανακοινώθηκαν τα πρώτα exit poll. Και κάλεσε τους οπαδούς της αριστερής συμμαχίας να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες την επόμενη Κυριακή για να απορρίψουν το πρόγραμμα του Μακρόν. Η αριστερή συμμαχία χρειάζεται 185 έδρες για να μπορεί να ζητά δημοψηφίσματα και κοινοβουλευτικές έρευνες και να φρενάρει το κυβερνητικό έργο με πολύωρες συζητήσεις επί νομοσχεδίων και εισηγήσεις για τροποποιήσεις τους. «Θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον Μακρόν να κοιμάται τα βράδια», εκτιμά ο Μαρτίν Κενσέζ του German Marshall Fund στο Παρίσι.

Έκκληση για συμμετοχή στον β' γύρο των γαλλικών εκλογών

Την ίδια ώρα, έκκληση στους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής απηύθυναν τόσο η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν εκ μέρους της προεδρικής πλειοψηφίας του Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο ηγέτης της Λαϊκής Ένωσης Ζαν Λικ Μελανσόν καθώς ο πρώτος γύρος σημαδεύτηκε από αποχή- ρεκόρ κοντά στο 53%.

«Σήμερα, περισσότεροι από ένας στους δύο Γάλλους δεν προσήλθαν στις κάλπες. Το πρώτο συλλογικό μας καθήκον είναι να μειώσουμε την αποχή. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζοντας τον διάλογο με όλη την κοινωνία», δήλωσε η Μπορν.

«Σε όλους όσοι απείχαν, θέλω να πω απόψε να πιστέψουν στη δύναμη της ψήφου τους και να ακουστούν οι φωνές τους την ερχόμενη Κυριακή. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να λάβει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Έχουμε μια εβδομάδα κινητοποίησης μπροστά μας, μια εβδομάδα να πείσουμε», είπε επίσης η πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας: «Καλώ λοιπόν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να συσπειρωθούν γύρω από τους υποψηφίους μας. Σε μια εβδομάδα, είναι οι αξίες μας που διακυβεύονται, η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη και ο κοσμικός χαρακτήρας» του κράτους.

Από πλευράς του, ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς Μελανσόν δήλωσε ότι «στο τέλος αυτού του πρώτου γύρου, η Νέα Λαϊκή Οικολογική και Κοινωνική Ένωση (Nupes) βγήκε πρώτη. Θα είναι παρούσα σε περισσότερες από 500 εκλογικές περιφέρειες στον δεύτερο γύρο» και συνέχισε σημειώνοντας ότι «αυτή την ώρα» οι προβολές για τις έδρες στον δεύτερο γύρο «δεν έχουν κανένα νόημα».

«Η αλήθεια είναι ότι το προεδρικό κόμμα, στο τέλος του πρώτου γύρου ηττάται και για πρώτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία, ένας νεοεκλεγείς πρόεδρος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν», είπε ακόμη ο Μελανσόν και συνέχισε λέγοντας τα εξής: «Καλώ τον λαό μας, ενόψει αυτού του αποτελέσματος και της εξαιρετικής ευκαιρίας που μας δίνει για την προσωπική μας ζωή και για το πεπρωμένο της κοινής πατρίδας να ξεσπάσει την ερχόμενη Κυριακή στις κάλπες. Να απορρίψουμε οριστικά τα καταστροφικά έργα της πλειοψηφίας του Μακρόν».