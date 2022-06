Κόσμος

Γαλλία – εκλογές: Μικρό προβάδισμα της Αριστεράς του Μελανσόν

Η διαφορά σύμφωνα με τα περισσότερα δημοσκοπικά ινστιτούτα είναι μικρότερη της μιας ποσοστιαίας μονάδας. Διαφορετική η εικόνα για την πρόβλεψη των εδρών στον δεύτερο γύρο.

Τα περισσότερα δημοσκοπικά ινστιτούτα και τηλεοπτικοί σταθμοί της Γαλλίας εμφανίζουν την Λαϊκή Ένωση του Μελανσόν να έρχεται πρώτη στον πρώτο γύρο των σημερινών βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, αλλά με διαφορά μικρότερη της μιας ποσοστιαίας μονάδας από την παράταξη Μακρόν.

Σε ό,τι αφορά ωστόσο τις έδρες που θα κερδίσει κάθε παράταξη στον δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, η παράταξη του Μακρόν έρχεται σύμφωνα με δημοσκοπικές έρευνες πρώτη, με αρκετές πιθανότητες να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να έχει πάνω από 289 έδρες.

Η παράταξη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και η παράταξη του Ζαν Λικ Μελανσόν εμφανίζονται με ποσοστό 25,2% να αγωνίζονται ποια θα βγει πρώτη με διαφορά στήθους στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός France2.

Στην τρίτη θέση έρχεται το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν με 18,9%, ενώ την τέταρτη θέση φέρεται να καταλαμβάνουν οι Ρεπουμπλικανοί με 13,7%. Σύμφωνα με τον ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, σε έδρες η παράταξη Μακρόν εμφανίζεται πρώτη, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο πως θα έχει την πλειοψηφία.

Έκκληση στους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες στον β' γύρο απηύθυναν Μπορν και Μελανσόν

Έκκληση στους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής απηύθυναν τόσο η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν εκ μέρους της προεδρικής πλειοψηφίας του Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο ηγέτης της Λαϊκής Ένωσης Ζαν Λικ Μελανσόν.

«Σήμερα, περισσότεροι από ένας στους δύο Γάλλους δεν προσήλθαν στις κάλπες. Το πρώτο συλλογικό μας καθήκον είναι να μειώσουμε την αποχή. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζοντας τον διάλογο με όλη την κοινωνία», δήλωσε η Μπορν.

«Σε όλους όσοι απείχαν, θέλω να πω απόψε να πιστέψουν στη δύναμη της ψήφου τους και να ακουστούν οι φωνές τους την ερχόμενη Κυριακή. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να λάβει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Έχουμε μια εβδομάδα κινητοποίησης μπροστά μας, μια εβδομάδα να πείσουμε», είπε επίσης η πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας: «Καλώ λοιπόν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να συσπειρωθούν γύρω από τους υποψηφίους μας. Σε μια εβδομάδα, είναι οι αξίες μας που διακυβεύονται, η ελευθερία, η ισότητα, η αδελφοσύνη και ο κοσμικός χαρακτήρας» του κράτους.

Από πλευράς του, ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς Μελανσόν δήλωσε ότι «στο τέλος αυτού του πρώτου γύρου, η Νέα Λαϊκή Οικολογική και Κοινωνική Ένωση (Nupes) βγήκε πρώτη. Θα είναι παρούσα σε περισσότερες από 500 εκλογικές περιφέρειες στον δεύτερο γύρο» και συνέχισε σημειώνοντας ότι «αυτή την ώρα» οι προβολές για τις έδρες στον δεύτερο γύρο «δεν έχουν κανένα νόημα».

«Η αλήθεια είναι ότι το προεδρικό κόμμα, στο τέλος του πρώτου γύρου ηττάται και για πρώτη φορά στην Πέμπτη Δημοκρατία, ένας νεοεκλεγείς πρόεδρος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν», είπε ακόμη ο Μελανσόν και συνέχισε λέγοντας τα εξής: «Καλώ τον λαό μας, ενόψει αυτού του αποτελέσματος και της εξαιρετικής ευκαιρίας που μας δίνει για την προσωπική μας ζωή και για το πεπρωμένο της κοινής πατρίδας να ξεσπάσει την ερχόμενη Κυριακή στις κάλπες. Να απορρίψουμε οριστικά τα καταστροφικά έργα της πλειοψηφίας του Μακρόν».

