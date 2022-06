Παράξενα

Βόλος: Ανήλικος έδειρε καταστηματάρχες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανήλικος και η μητέρα του ηλικίας 36 ετών συνελήφθησαν για εξύβριση, ψευδή καταμήνυση, σωματική βλάβη και απειλή.

Χθες στις 21:40 στον Βόλο νεαρός άνδρας, ηλικίας μόλις 16 ετών, υπήκοος Αλβανός, κινούμενος με ποδήλατο ως επιβάτης, και ακολουθούμενος από άλλους έφηβους, ηλικίας 17, 14 και 17 ετών, άρχισε να εξυβρίζει περαστικό άντρα, ο οποίος τράπηκε σε φυγή.

Σαρανταεπτάχρονος ιδιοκτήτης καταστήματος, που διαπίστωσε το εν λόγω περιστατικό, έκανε παρατήρηση στον 16χρονο, για να τον συνετίσει, πλην όμως αυτός στράφηκε εναντίον του, εξυβρίζοντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες, στο πρόσωπο με τις γροθιές του.

Τότε 33χρονος, ιδιοκτήτης καταστήματος που αντιλήφθηκε το επεισόδιο, κατέτρεξε να τους χωρίσει, εντούτοις ο 16χρονος επιτέθηκε και σε αυτόν εξυβρίζοντάς τον και χτυπώντας τον, με γροθιές στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια ο 16χρονος έσπασε με τη γροθιά του τζαμαρία εισόδου διπλανού καταστήματος και τράπηκε σε φυγή, με τους υπόλοιπους ανήλικους φίλους του, όμως λόγω τραυματισμού του στο δεξί χέρι, από τη τζαμαρία που έσπασε, μετέβη, μέσω με Ε.Κ.Α.Β. στο Γ.Ν. Βόλου.

Ο 16χρονος υπέβαλε μήνυση στους καταστηματάρχες που χτύπησε για εξύβριση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ψευδής καταμήνυση και απειλή.

Ο ανήλικος όπως και η μητέρα του ηλικίας 36 ετών συνελήφθησαν για εξύβριση, ψευδή καταμήνυση, σωματική βλάβη και απειλή.

πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γερμανία: “Έκρηξη” κρουσμάτων

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 190 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και βοριάδες την Τετάρτη