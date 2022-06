Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Σοβαρές αποφάσεις αλλά και υπερβολές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής του ΑΝΤ1, “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Πανσέληνος είναι σημαντική, μιας και υπάρχει και η συμμετοχή τoυ Κρόνου για αυτό απαραίτητα η προσοχή σε εξαπατήσεις" είπε η αστρολόγος στην αρχή των προβλέψεων της ενώ ανέφερε πως "έρχονται στην επιφάνεια θέματα σχετικά με παιδεία, ανώτερη παιδεία και τις γυναίκες"

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Κομοτηνή - Θάνατος αθλήτριας: Απαντήσεις θα δώσει το ρολόι που μετρούσε τους παλμούς της

Βόλος: Ανήλικος έδειρε καταστηματάρχες

Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις