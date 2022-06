Κοινωνία

Πέτρος Φιλιππίδης: οι συγκρατούμενοι και η κακή του ψυχολογία (βίντεο)

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ψυχολογική του κατάσταση είναι κακή και φαίνεται απογοητευμένος

Συνεχίζει να κρατείται στις φυλακές Τριπόλεως ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης.

Στο κελί του βρίσκεται με το Δημήτρη Λιγνάδη, έναν επίορκο αστυνομικό, έναν έμπορο ναρκωτικών και το δράστη σε δολοφονία που συνέβη στις Σπέτσες.

Η ψυχολογική του κατάσταση είναι κακή και φαίνεται απογοητευμένος.

Ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας σε δηλώσεις του στην εκπομπή "Το Πρωινό¨" δεν μου είναι ευχάριστο να βλέπω τον Πέτρο σε αυτή την κατάσταση, είχαμε και καλές και κακές στιγμές" ενώ σχετικά με το περιστατικό ανάμεσα σε Λένα Δροσάκη και Ελπίδα Νίνου έξω από τα δικαστήρια "ήμουν μπροστά αλλά δεν είδα κάτι".





