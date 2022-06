Κόσμος

Γαλλικές εκλογές: στα ύψη αναμένεται η αποχή στον δεύτερο γύρο

Τι δείχνουν οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις για την αποχή στον δεύτερο γύρο βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

Το 38,11 %των Γάλλων είχε ψηφίσει ως τις 17.00 ώρα Γαλλίας (18.00 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του πρώτου γύρου της προηγούμενης Κυριακής, όπου είχε ψηφίσει το 39,4% Είναι ωστόσο μεγαλύτερο από το ποσοστό του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών του 2017, οπότε είχε ψηφίσει το 35,3%.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η αποχή εκτιμάται από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι της τάξης του 54%, δηλαδή μεγαλύτερη από αυτήν του πρώτου γύρου που ήταν στο 52,5%, αλλά μικρότερη από αυτή του δεύτερου γύρου του 2017 που ήταν στο 57,4%.

Σημειώνεται ότι στα περισσότερα εκλογικά τμήματα και συγκεκριμένα στο 70%, οι κάλπες θα κλείσουν στις 16.00, ώρα Γαλλίας, στο 10%των τμημάτων θα κλείσουν στις 19.00 και στο υπόλοιπο 20% των τμημάτων, δηλαδή αυτών που είναι μεγάλες πόλεις, θα κλείσουν στις 20.00. Τα μέσα ενημέρωσης θα μεταδώσουν αμέσως μετά τις πρώτες εκτιμήσεις για τον αριθμό των εδρών του κάθε κόμματος.

Οι εκτιμήσεις αυτές συνήθως είναι αξιόπιστες στο βαθμό που βασίζονται όχι σε έρευνες ψήφου, αλλά σε καταμετρημένα ψηφοδέλτια.

