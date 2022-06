Κόσμος

Γαλλία - εκλογές: Ο Μακρόν ελπίζει σε αυτοδυναμία

Οι Γάλλοι καλούνται σήμερα, για τέταρτη φορά σε δέκα εβδομάδες, να προσέλθουν στις κάλπες, αυτή τη φορά για να εκλέξουν τους 577 βουλευτές τους.

Ενώ οι εφημερίδες του Σαββάτου κάλυψαν πρωτίστως τον θάνατο του Ζαν-Λουί Τρεντινιάν και δευτερευόντως τις εκλογές, οι Γάλλοι καλούνται σήμερα, για τέταρτη φορά σε δέκα εβδομάδες, να προσέλθουν στις κάλπες, αυτή τη φορά για να εκλέξουν τους 577 βουλευτές τους.

Ωστόσο, πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους – δηλαδή περίπου 25 εκατομμύρια – δεν μοιάζουν διατεθειμένοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές διακυβεύονται πολλά, με κυριότερο το αν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κερδίζοντας την πλειοψηφία θα κυβερνήσει στα επόμενα πέντε χρόνια με τα χέρια λυμένα, ή αν, στην αντίθετη περίπτωση, αν θα υποχρεωθεί να κυβερνά αναζητώντας συμμαχίες δεξιά κι αριστερά.

Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών εμφανίζουν την παράταξη του να τείνει προς την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών — χωρίς όμως αυτή να φαίνεται εξασφαλισμένη.

Η συμμαχία των κομμάτων της αριστεράς φέρεται να οδεύει να καταλάβει τη δεύτερη θέση κερδίζοντας περί τις 200 έδρες, πολύ λιγότερες από τις 289 που θα επέτρεπαν στον αρχηγό της Ζαν - Λικ Μελανσόν να «εκλεγεί» – ακριβέστερα, να οριστεί από τον κ. Μακρόν – νέος πρωθυπουργός.

Στον πρώτο γύρο η προσκείμενη στον κ. Μακρόν παράταξη έλαβε, με βάση τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, το 25,75% των ψήφων, ενώ η προσκείμενη στον κ. Μελανσόν παράταξη το 25,66%.

Η παράταξη Μελανσόν κατήγγειλε λαθροχειρία, υποστηρίζοντας πως κάποιοι αριστεροί υποψήφιοι καταμετρήθηκαν ως ανεξάρτητοι.

Στην τρίτη θέση, με 18,68%, ήλθε το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, το οποίο σήμερα ευελπιστεί πως θα εκλέξει πάνω από 15 βουλευτές, που είναι το όριο για να αναγνωριστεί ως επίσημη κοινοβουλευτική ομάδα στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, κερδίζοντας κύρος — και οικονομικούς πόρους.

Στον σημερινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια έναν από τους δυο υποψήφιους βουλευτές που ήλθαν στον πρώτο γύρο πρώτοι σε ψήφους. Υπάρχουν ωστόσο οκτώ εκλογικές περιφέρειες όπου οι υποψήφιοι είναι τρεις, ενώ σε πέντε άλλες οι βουλευτές εξελέγησαν από τον πρώτο γύρο. Έχουν προκριθεί 419 υποψήφιοι της παράταξης Μακρόν, 386 της παράταξης Μελανσόν, 208 της Λεπέν και 87 νεογκολικοί Ρεπουμπλικάνοι, υποψήφιοι της παραδοσιακής γαλλικής δεξιάς.

Σε 278 περιφέρειες θα μονομαχήσουν υποψήφιος προσκείμενος στον κ. Μακρόν με υποψήφιο προσκείμενο στον κ. Μελανσόν, σε 110 του κ. Μακρόν με υποψήφιο της κυρίας Λεπέν, σε 62 υποψήφιος του κ. Μελανσόν με υποψήφιο της κυρίας Λεπέν. Σε 80 περιφέρειες υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων θα αντιμετωπίσει υποψήφιο ενός εκ των τριών μεγαλύτερων κομμάτων.

Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους που θα πάνε σήμερα στις κάλπες θα κληθούν να επιλέξουν βουλευτή κόμματος το οποίο δεν ψήφισαν στον πρώτο γύρο.

Κάτι που μεταξύ άλλων κάνει τους δημοσκόπους εξαιρετικά επιφυλακτικούς, γνωρίζοντας πως στο παρελθόν στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών συχνά έχουν πέσει έξω στις προβλέψεις τους.

Πολλά θα κριθούν από το ποσοστό της αποχής. Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν κάλεσε επιτακτικά τις τελευταίες ημέρες τους νέους ψηφοφόρους, κάτω των 35 ετών, που στις προεδρικές εκλογές λίγο ως πολύ τον ψήφισαν αλλά στις βουλευτικές απέχουν, να «ξυπνήσουν» διότι «διακυβεύεται το μέλλον τους» και να πάνε να ψηφίσουν.

Στις σημερινές εκλογές κρίνεται επίσης η τύχη 15 υπουργών της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν που αποφάσισαν να κατέλθουν στις εκλογές. Αν εκλεγούν και θέλουν να παραμείνουν υπουργοί, θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους στον αναπληρωτή τους, αφού στη Γαλλία δεν μπορεί κανείς να είναι βουλευτής και υπουργός ταυτόχρονα.

Αν δεν εκλεγούν όμως θα κληθούν να φύγουν από την κυβέρνηση ως αποδοκιμασθέντες, σύμφωνα με τα γαλλικά πολιτικά ήθη και έθιμα.

Το μείζον ερώτημα που ευλόγως πλανάται στη Γαλλία λίγες ώρες πριν τις κάλπες είναι βέβαια το τι μέλλει γενέσθαι στην περίπτωση που η προσκείμενη στον κ. Μακρόν παράταξη έλθει πρώτη σε ψήφους χωρίς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στην Εθνοσυνέλευση.

Αν της λείπουν λίγες έδρες, θα μπορούσε ενδεχομένως να τις εξασφαλίσει πείθοντας κάποιους από τους όχι πολυάριθμους βουλευτές που θα εκλεγούν σήμερα ως ανεξάρτητοι.

Αν όμως της λείπουν πολλές έδρες τότε θα πρέπει να τείνει χείρα συνεργασίας προς τους Ρεπουμπλικάνους οι οποίοι στον πρώτο γύρο έλαβαν το 11,29% και σήμερα το βράδυ εκτιμάται πως θα έχουν από 50 ως 60 βουλευτές.

Το τι και πώς θα απαντήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν είναι προς το παρόν σαφές, ενώ περίπτωση συνεργασίας με το κόμμα του κ. Μελανσόν ή της κυρίας Λεπέν δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Το γεγονός βέβαια ότι στην παράταξη του κ. Μελανσόν κάθε πολιτική συνιστώσα θα έχει χωριστή κοινοβουλευτική ομάδα δίνει τροφή σε υποθέσεις, που προς το παρόν είναι οπωσδήποτε πρόωρες.

Μπορεί επίσης η παράταξη του κ. Μακρόν να συνεχίσει να κυβερνά χωρίς να έχει πλειοψηφία, αναζητώντας συνεργασίες κατά περίπτωση. Κάτι που για πολλούς αναλυτές ενδέχεται να κάνει τη Γαλλία «ακυβέρνητη χώρα» σε μια χρονική περίοδο που κάθε άλλο παρά αυτό χρειάζεται.

Στο μεταξύ χθες ψήφισαν οι Γάλλοι που ζουν εκτός Γαλλίας. Επεισοδιακή φαίνεται να ήταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, η προεκλογική εκστρατεία για την εκλογή του βουλευτή της ενιαίας εκλογικής περιφέρειας Ισραήλ-Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας. Η υποψήφια με την παράταξη του Εμανουέλ Μακρόν άφησε να εννοηθεί πως υπήρξαν απειλές, εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της από τον έτερο υποψήφιο, ο οποίος πρόσκειται στην παραδοσιακή γαλλική δεξιά, είχε την υποστήριξη πολλών ραβίνων και θεωρείται φίλος του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο Ισραήλ ζει το μεγαλύτερο τμήμα των ψηφοφόρων αυτής της εκλογικής περιφέρειας.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 08.00 (ώρα Γαλλίας· 09.00 ώρα Ελλάδας) και οι περισσότερες κλείνουν στις 18.00 (ώρα Γαλλίας), με εξαίρεση αυτές των μεγάλων πόλεων, που θα κλείσουν δυο ώρες αργότερα. Τα μέσα ενημέρωσης επιτρέπεται να δημοσιοποιήσουν εκτιμήσεις για την κατανομή των εδρών μετά το κλείσιμο της τελευταίας κάλπης.

