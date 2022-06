Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η υποπαραλλαγή Omicron ΒΑ.5 είναι 4 φορές πιο ισχυρή από τη γρίπη

Σύμφωνα με κορυφαίο Ιταλό καθηγητή Ιολογίας, είμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα της πανδημίας το οποίο θα κορυφωθεί στα τέλη Ιουλίου και ζητά μάσκες και στις παραλίες.

Ο Ιταλός καθηγητής ιολογίας Φαμπρίτσιο Πρελιάσκο, μιλώντας σήμερα στα μέσα ενημέρωσης της χώρας υπογράμμισε ότι «η υποπαραλλαγή Omicron ΒΑ.5 είναι τέσσερις φορές πιο ισχυρή από τη συνηθισμένη γρίπη».

Παράλληλα, ο Ιταλός καθηγητής πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο επιδημιολογικό κύμα, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του στα τέλη Ιουλίου». Ο Πρελιάσκο υπογράμμισε ότι «οι πολίτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικές μάσκες στις παραλίες, όταν υπάρχει συνωστισμός».

O Ιταλός επιστήμονας επιβεβαίωσε ότι χάρη στον εμβολιασμό ο ιός προκαλεί, σε όποιον μολύνεται, σαφώς λιγότερα προβλήματα απ΄ ό,τι στο παρελθόν, αλλά ότι «υπάρχουν ακόμη κάποια περιστατικά πνευμονίας, τα οποία προκαλούν ανησυχία και ο κίνδυνος δεν πρέπει να υποτιμάται».

