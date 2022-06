Life

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο θα σας καθηλώσουν!

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η Δρόσω δίνει την πολυπόθητη απάντηση στον Κωνσταντή. Ο Δούκας αντιμετωπίζει την οργή της Πηνελόπης, ενώ η Μυρσίνη βλέπει πως έχασε και την κόρη της. Κι ενώ πλησιάζει η ώρα του γάμου, ο Ακύλας βάζει μπροστά το σχέδιο της απόδρασής του. Ο Πέτρος με τον Ζάχο παρακολουθούν τον Χρήστο και προσπαθούν να αποτρέψουν τα σχέδιά του. Θα τα καταφέρουν;

