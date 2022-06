Πολιτισμός

Κωνσταντίνος Τζούμας: Θλίψη στην κηδεία του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Τζούμα στο Α' Νεκροταφείο σε κλίμα συγκίνησης.



Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 25/06 σε ηλικία 78 ετών ο ηθοποιός, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός Κωνσταντίνος Τζούμας.

Σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Τζούμα στο Α' Νεκροταφείο σε κλίμα θλίψης.

Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στην εκκλησία και αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο Τζούμα ήταν η Ελένη Κοκκίδου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, ο Ρήγας Αξελός, η Δήμητρα Χατούπη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Κερασία Σαμαρά.

Επιθυμία της οικογένειάς του είναι αντί στεφάνων για την κηδεία, να γίνουν δωρεές στο κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα «Διοτίμα».

Δείτε φωτογραφίες στo fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέτει ως ύποπτη για την δολοφονία Μαλένας και Ίριδας

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους

Βίντεο: Η στιγμή που μωρό πέφτει από μπαλκόνι και... προσγειώνεται σε πλάτη περαστικού (βίντεο)